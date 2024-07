Il Notebook MSI Prestige 14Evo è in offerta su Amazon!

Se stai cercando un nuovo PC da acquistare, questa è l’occasione giusta: su Amazon trovi in offerta il Notebook MSI Prestige 14Evo ad un prezzo speciale!

Uno dei tanti nomi che consigliamo quando si cerca un nuovo PC da acquistare è Micro-Star International, detta anche MSI. Questa è un’azienda molto rinomata e apprezzata di Taiwan che produce pc di ottima qualità. Pensa che MSI addirittura nel 2024 ha iniziato a lanciare una serie di monitor da gaming con tecnologia QD-OLED AI. Ci sembra abbastanza per rendere questo nome affidabile per effettuare un buon acquisto. Oggi trovi su Amazon in offerta il notebook MSI Prestige 14Evo ad un prezzo davvero unico, parliamo infatti di soli 849 euro invece di 999 euro, per un risparmio di 150 euro.

Per acquistarlo ti basta cliccare sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) MSI Prestige 14Evo A12M-055IT Notebook 14" FHD 100% sRGB, Intel I7-1280P, Intel Iris Xe, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB LPDDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] Prestige 14: Ora con il processore Intel CoreTM i7 di 12a Gen!MSI esplora nuove opportunità progettando la più grande collezione di laptop: la serie Prestige. Per una maggiore efficienza lavorativa queste macchine, finemente realizzate, non solo mostrano un gusto unico, ma sono anche immensamente potenti. Sottile e leggero ma ultra potente, migliora il tuo stile e la tua produttività ovunque tu vada.

Potenza e velocità con il Notebook MSI Prestige 14Evo in offerta da Amazon

Ora con il processore Intel CoreTM i7 di 12a Gen!MSI esplora nuove opportunità progettando la più grande collezione di laptop: la serie Prestige. Per una maggiore efficienza lavorativa queste macchine, finemente realizzate, non solo mostrano un gusto unico, ma sono anche immensamente potenti. Sottile e leggero ma ultra potente, migliora il tuo stile e la tua produttività ovunque tu vada.

I portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni, la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura! Supporto storage PCIe Gen 4: Gli PCIe 4.0 migliorano l’efficienza del lavoro quotidiano offrendo anche una migliore affidabilità e integrità del segnale per prestazioni migliori. Grazie alla porta Thunderbolt 4, la serie Prestige supporta l’erogazione di energia attraverso le due porte in modo da poter caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche.

Inoltre, la serie Prestige è dotata del più recente lettore di schede ad alta velocità UHS-III che offre un rapido trasferimento dei dati. Con Windows Hello, puoi accedere tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Accedi al tuo laptop fino a 3 volte più velocemente e in modo più sicuro rispetto alla password. Approfitta della comodità dei servizi Web che supportano l’autenticazione FIDO 2 per accedervi senza password. MSI Center Pro per Affari & Produttività MSI Center consente di effettuare numerose ottimizzazioni, mettendo a disposizione differenti modalità e risorse di sistema per esigenze e situazioni diverse. Per perseguire il meglio del meglio, il prodotto soddisfa lo standard militare MIL-STD-810G per affidabilità e durata. MSI punta sempre alla professionalità con una tecnologia leader a livello mondiale.

Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti come questa e molto altro!