Notebook Lenovo ThinkBook: qualità a prezzo scontato su ePRICE

Il Notebook Lenovo ThinkBook è un dispositivo che soddisferà le esigenze di chiunque con la sua qualità e funzionalità, lo trovi ad prezzo scontato su ePRICE

Ci siamo abituati alle vistose livree dei laptop da gioco Lenovo Legion ma, sebbene il Lenovo ThinkBook 15 abbia un design molto più sobrio, conserva ancora i tratti della famiglia. La scocca in metallo in alluminio bicolore “Mineral Grey” è elegante con il logo Lenovo e il marchio ThinkBook. Lo spessore di 19 mm offre grande eleganza. Anche gli interni sono bicolore argento, ma più plastici, mentre i tasti a forma di losanga aggiungono un interessante tocco di design. Lo schermo Full HD da 15,6 pollici di questo modello è nitido e ben illuminato. Supporta anche il 100% dello spazio colore Adobe sRGB di base. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz e il tempo di risposta dei pixel un po’ lento vogliono dire che non è adatto per i giochi veloci e frenetici, ma va bene per le applicazioni basate sul lavoro. Per accedere all’offerta clicca su questo link!

Notebook Lenovo ThinkBook: cosa ha in dotazione?

Il processore Intel Core i5-1135G7 quad-core da 2,4-4,2 GHz è affiancato da 16 GB di RAM e un disco rigido da 256 GB, ma c’è uno slot per un secondo. Le prestazioni 3D arrivano grazie alla grafica integrata Intel Iris Xe. Per quanto riguarda la connettività, sulla sinistra ci sono due porte USB-C 3.2 Gen 2 (una è utilizzata dal caricabatterie). Una supporta Power Deliver 3.0 e DisplayPort 1.4, mentre l’altra anche ThunderBolt 4.0. C’è anche una porta HDMI 1.4b, una porta USB-A 3.2 Gen 1 e un jack audio da 3,5 mm.

Sulla destra, invece, c’è una porta Gigabit Ethernet, una porta USB-A 3.2 Gen 1 e un lettore di schede multimediali 4 in 1 di dimensioni standard. È l’autonomia? Secondo numerosi test effettuati, la batteria da 45 Wh ha una durata di 8 ore e 52 minuti. Quanto costa il Notebook Lenovo ThinkBook? Su ePRICE si trova il prezzo migliore: 849,00 euro anziché 1.199,99 euro (sconto del 29%).

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news e le recensioni!