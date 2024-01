Notebook IDEAPAD 3 LENOVO – Offerta SUPERSALDI Euronics!

Non c’è via di scampo dai SUPERSALDI di Euronics! Con questa campagna di grandi opportunità, puoi trovare infatti in un’ottima offerta il Notebook IDEAPAD 3 della Lenovo, azienda protagonista nel settore dei personal computer!

Pare proprio che Euronics non abbia alcuna pietà per la nostra voglia di fare shopping e i Supersaldi continuano sulla loro pagina ufficiale! Oltre alla smart tv 4K con risoluzione Ultra HD della LG (puoi trovare l’articolo con l’offerta qui), possiamo trovare in offerta anche il Notebook IDEAPAD 3 della Lenovo! (Ecco la pagina con tutte le info sull’azienda). Lenovo è un’azienda molto rinomata nel settore dei pc, smartphone, tablet e qualsiaasi altro dispositivo destinato all’uso personale, perciò non potevamo non illustrarvi questa fantastica offerta su uno dei miglior computer portatili che si possa mai trovare sul mercato. Analizziamo insieme le caratteristiche di questo notebook!

Offerta imperdibile sul Notebook Ideapad 3 della Lenovo!

Che tu sia un lavoratore o uno studente, con il Notebook Ideapad 3 puoi svolgere il tuo lavoro senza alcun limite! Con i processori Intel® Core™ di dodicesima generazione, infatti, hai accesso ad alte prestazioni. C’è una quantità di spazio molto ampia per inserire tutto il materiale che ti serve, con uno spazio di memoria interna che arriva fino ad 1TB di memoria, è inclusa un’opzione a due unità (SSD e disco fisso). Grazie alla porta USB-C non dovrai neanche preoccuparti di tenere la scrivania in ordine, grazie alla rapida capacità di trasferimento dati, alimentazione e connettività dello schermo 4K. Grazie ai microfoni a due canali, inoltre, le voci di ogni partecipante presente in videochiamata risulteranno chiare e limpide, mentre gli altoparlanti Dolby Audio™ offrono un audio davvero ottimo. La tecnologia Smart Noise Cancelling cancellerà tutti i rumori fastidiosi in sottofondo per permettere di partecipare a videolezioni e riunioni in videocall senza alcun problema. Ovviamente puoi disattivare la webcam HD 720p tramite l’otturatore a tutela della privacy. Questo notebook è estremamente portatile, grazie allo spessore di 1,99 cm. Il design inoltre ne facilita il trasporto, ideale per spostarsi da un posto all’altro. L’elegante copertura disponibile nei colori Arctic Grey, Abyss Blue e Misty Blue si adatta a qualsiasi ambiente.

Il Notebook Ideapad 3 è perfetto anche per intrattenersi! Con lo schermo a 39,62 cm (o 15.6″ pollici), puoi guardare film e serie tv con gli amici. Con un rapporto di area attiva (AAR) superiore all’80%, il notebook fornisce più spazio visivo e produttività, giorno dopo giorno. Con Lenovo Aware, hai accesso a soluzioni di assistenza sanitaria per utilizzare al meglio questo notebook Ideapad di settima generazione. Per di più, con Lenovo Eyecare puoi perfino ridurre le emissioni di luce blu e l’affaticamento degli occhi! Con l’intelligenza artificiale di Lenovo AI Engine, hai accesso a maggiore potenza e migliori funzionalità di visualizzazione e vocali e alle connessioni wireless. La funzionalità wireless smart permette una riconnessione per uno streaming stabile, mentre la sfocatura dello sfondo permette di avere una certa professionalità nelle videocall. Flip-to-Boot, infine, garantisce avvii del sistema più veloci. Il notebook Ideapad 3 della Lenovo è in offerta a 699 euro!

Il Notebook Ideapad 3 ti attira? L’offerta è allettante? Allora approfittane! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e news dal mondo dell’elettronica e molto altro!