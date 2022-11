NordVPN: sconti fino al 63% in vista del Black Friday

NordVPN ha lanciato un’importante campagna di sconti su tutti i suoi piani per questo mese in vista del prossimo Black Friday

Il Black Friday si avvicina sempre più e ogni società si prepara al meglio come può. In questo articolo andremo a vedere la campagna lanciata da NordVPN che prevede sconti su tutti i piani in atto. In particolare, quello più significativo è quello di 2 anni che prevede uno sconto del 63% e offre anche 3 mesi completamente gratuiti. Per chi fosse interessato a questi sconti, vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti gli sconti relativi a questa promozione della società panamense.

Tutti i piani interessati dagli sconti di NordVPN

Per chi non conoscesse ancora NordVPN facciamo un piccolo recap. VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, ossia “rete privata virtuale”, un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online. Questa crea un tunnel cifrato per i dati, proteggendo l’identità online degli utenti nascondendo l’indirizzo IP e consentendo di utilizzare gli hotspot Wi-Fi pubblici in modo sicuro.

Inoltre una VPN può proteggere da tutti i tracker presenti sui vari siti e che raccolgono dati per la profilazione delle nostre abitudini. Una stessa ricerca condotta da NordVPN ha riscontrato che nei siti italiani vi sono in media 16 tracker che svolgono questa funzione. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo. Ma andiamo adesso a vedere i dettagli dell’offerta lanciata da NordVPN.

I piani interessati da questa scelta di marketing sono quelli da 1 e 2 anni, con sconti che arrivano fino al 63% e con tre mesi completamente gratuiti. In particolare, noi di tuttoteK vi consigliamo il secondo, quello da 2 anni per intenderci, in quanto i prezzi mensili calano in maniera vertiginosa. Si parte con il piano standard di due anni che prevede l’utilizzo della VPN sicura e ad alta velocità, la protezione anti-malware e tracker e ad blocker a soli 3,69 € al mese.

L’abbonamento standard invece prevede, oltre alle caratteristiche di quello base, anche l’aggiunta di un password manager multipiattaforma e un data breach scanner a soli 4,69 € al mese. L’ultimo piano, quello completo, ha in aggiunta anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e il costo complessivo cala da 447,39 € a soli 161,73 €, per un costo mensile pari a 5,99 €. A questi sconti si aggiungono poi anche 3 mesi completamente gratuiti.

Vi ricordiamo che questa offerta sarà valida per tutto il mese di novembre. Se non siete soddisfatti del servizio, NordVPN fornisce una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se volete acquistare uno di questi tre piani, vi ricordiamo che a inizio articolo potete trovare il link che vi rimanderà alla pagina ufficiale.