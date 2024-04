NordVPN: in arrivo l’offerta speciale di Primavera e il nuovo servizio di eSIM Saily

Parte l’offerta di Primavera targata NordVPN e tra le tante novità arriva Saily, il servizio di eSIM destinato ai viaggiatori. L’offerta NordVPN prevede fino al 69% di sconto + 3 mesi extra e sarà disponibile fino al 12 giugno

Fino al giorno 12/06/24 sarà disponibile l’offerta di Primavera di NordVPN. Questa straordinaria offerta prevede fino al 69% di sconto sull’abbonamento con ulteriori 3 mesi extra. Di seguito vi mostreremo come accedere all’offerta. Oltre a NordVPN, i prodotti di Nord Security includono anche: NordPass (gestore di password), NordLocker (gestore di password), NordLayer (VPN aziendale) e NordWL (toolkit per la creazione di prodotti VPN). L’ultima novità introdotta dell’azienda è Saily, il servizio di eSIM destinato ai viaggiatori.

NordVPN: offerta speciale di Primavera e servizio di eSIM Saily

Per aderire all’offerta vi basterà accedere al sito NordVPN e seguire la procedura.

Inoltre, tra le tante novità è in arrivo Saily, il servizio di eSIM destinato ai viaggiatori. Saily è un’applicazione eSIM in rapida crescita creata dal team di NordVPN. Come una normale carta SIM, una eSIM consente di attivare il proprio piano cellulare (dati). Questo è particolarmente importante per chi viaggia molto. Spesso il modo migliore per evitare i costi di roaming è procurarsi una carta SIM fisica locale. Questo processo richiede di solito uno sforzo supplementare in quanto è necessario recarsi fisicamente in un negozio o acquistarne una da venditori per strada. Spesso ciò si traduce in tariffe maggiorate per i turisti o addirittura truffe.

Saily rende il processo completamente privo di problemi, poiché non è necessario eseguire nessuno dei due passaggi descritti sopra. È possibile acquistare un piano dati mentre si è ancora nel proprio Paese o in viaggio e scegliere il piano internet più adatto alle proprie esigenze.

Offerta di primavera NordVPN: dettagli su Saily

Saily è disponibile su tutti i telefoni cellulari che supportano la tecnologia eSIM. Scaricare l’applicazione iOS/Android da AppStore/Google Play. Poi basta creare un account e aggiungere le informazioni di pagamento. Di seguito, vi basterà selezionare il Paese di destinazione, il tipo di piano preferito (durata/quantità di dati) e seguire le istruzioni passo-passo visualizzate sullo schermo. Ricordate che il piano deve essere abilitato per iniziare a funzionare. Sarà sempre possibile acquistare un nuovo piano se si esauriscono i dati. Inoltre, l’assistenza clienti via chat è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per qualsiasi domanda relativa al servizio.

Saily è disponibile in oltre 150 paesi e territori e offre piani di due diverse durate. potrete scegliere infatti tra 7 oppure 30 giorni, il che significa che la quantità di dati acquistata sarà disponibile per quel periodo di tempo. Il piano di 7 giorni prevede 1GB di dati, mentre chi acquista un piano di 30 giorni, potrà scegliere tra 1, 3, 5, 10 e 20 GB. Il prezzo dipende dal Paese scelto e parte da 2,49 dollari per l’acquisto di 1 GB di dati per 7 giorni.

Cos’è un eSIM?

Come una normale scheda SIM, una eSIM consente di utilizzare piani cellulari (dati) di diversi provider. Grazie alla sua facilità d’uso e alla possibilità di evitare il fastidio dell’acquisto di una normale carta SIM, è una scelta molto diffusa tra i viaggiatori. Questa tecnologia è disponibile sulla maggior parte dei telefoni cellulari usciti negli ultimi anni.

Come una normale carta SIM, una eSIM consente di attivare il proprio piano cellulare (dati). Le eSIM consentono agli utenti di cambiare il proprio fornitore di servizi tramite le impostazioni del software anziché sostituire fisicamente la scheda SIM. La tecnologia eSIM consente di avere più piani di servizio su un unico dispositivo, perfetto per separare le linee di lavoro da quelle personali o per aggiungere piani internazionali senza influire sul servizio principale. L’utilizzo di una eSIM consente di evitare le tariffe di roaming, che possono far lievitare notevolmente la bolletta del telefono, e di acquistare una carta SIM fisica.

