Nintendo Switch: tanti titoli in sconto da Mediaworld

Tanti ottimi titoli per Nintendo Switch sono ora in sconto sullo store online di Mediaworld. Scopriamo maggiori dettagli in questo articolo

Estate è voglia di sole, mare e relax. Con l’estate alle porte e le vacanze che si avvicinano sempre di più, quale momento migliore per divertirvi con qualche videogioco? Ebbene se siete in cerca di un titolo da portare con voi sotto l’ombrellone siete nel posto giusto. In queste ore, infatti, Mediaworld sta offrendo uno sconto su diversi bellissimi titoli per Nintendo Switch, e tra questi potrebbe nascondersi proprio la vostra prossima avventura.

Mediaworld propone uno sconto su vari titoli Nintendo Switch

Quella che trovate di seguito è solo una piccola selezione dei titoli per Nintendo Switch attualmente in sconto sul sito di Mediaworld, e, per la lista completa, potete consultare direttamente lo store. Partiamo con la validissima remastered di Metroid Prime, riproposizione del capolavoro uscito in origine su GameCube, trattata anche nella nostra recensione dedicata; Diablo 3 Eternal Collection (qui la nostra recensione), la versione completa di tutti i contenuti di questo popolare hack’n’slash, perfetto antipasto per il recentissimo quarto capitolo;

Xenoblade Chronicles 3, ovvero l’ultimo capitolo della fortunata serie JRPG esclusiva dell’ibrida della grande N, che abbiamo visto anche nella nostra recensione dedicata. Animal Crossing: New Horizons (qui la nostra recensione), ovvero il titolo delle vacanze per eccellenza che ha segnato vendite stellari in Europa, e nel quale potrete iniziare una nuova idilliaca vita su un’isola tuta vostra. Se siete interessati ad approfittare di una di queste offerte vi basterà cliccare sul link corrispondete che trovate qui sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.