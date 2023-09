Ninkear: grandi sconti per il back to school

Con il periodo di back to school abbiamo a disposizione grandi sconti su numerosi prodotti Ninkear! Vediamo insieme alcune offerte

Le offerte del periodo back to school servono soprattutto a favorire gli studenti che stanno riprendendo la loro attività. Con la digitalizzazione che ormai dilaga nelle scuole, avere un buon PC è fondamentale per rimanere al passo coi tempi. E anche chi non studia, può approfittare delle offerte per acquistare un prodotto nuovo di zecca.

Certamente i PC di Ninkear sono degli ottimi candidati, dato il rapporto qualità prezzo veramente eccezionale. La promozione sarà valida solo dal 9 al 10 settembre 2023. Ecco le migliori offerte!

Ninkear N16 Pro: un macchina estremamente potente

Ninkear N16 PRO è un laptop potente ed efficiente, dotato di un processore Intel Core i7-1260P di 12a generazione che può raggiungere una frequenza massima di 4,7 GHz. Il display da 16 pollici con risoluzione 2.5K IPS e frequenza di aggiornamento di 165Hz offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per il gaming, la creazione di contenuti e la visione di film.

Il corpo in metallo e i due ventole di raffreddamento assicurano un’ottima dissipazione del calore, mantenendo il laptop sempre fresco anche durante le sessioni di lavoro o di gioco più intense. Ninkear N16 PRO è stato sottoposto a 386 giorni di test da parte di 46 ingegneri professionisti, che ne hanno garantito la qualità e l’affidabilità. In conclusione, la Ninkear N16 PRO è un laptop ideale per chi cerca un dispositivo potente, versatile e affidabile. È perfetto per il lavoro, per lo studio ma anche per lo svago.

Lo potete acquistare al prezzo di 549,99 euro per la versione da 16/512 GB oppure a 649,99 euro per la versione da 16 GB di RAM e 1TB di SSD.

Ninkear N14 Pro: ottimo rapporto qualità prezzo

La Ninkear N14 PRO è un laptop molto versatile, perfetto per un’ampia gamma di attività quotidiane. È dotato di un processore Intel Core i7-1165G7 che può raggiungere una frequenza di clock di 4,7 GHz, garantendo prestazioni fluide e senza lag anche per le applicazioni più esigenti. Il display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD e cornice ultranarrow da 5 mm offre un’esperienza visiva coinvolgente e confortevole. La Ninkear N14 PRO è inoltre molto leggero e sottile, con un peso di soli 1,4 kg e uno spessore di 17 mm, ed è quindi facile da trasportare.

In termini di connettività, Ninkear N14 PRO dispone di due porte USB Type-A, una porta USB Type-C, una porta HDMI e un jack audio da 3,5 mm. È inoltre dotata di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per una connessione wireless stabile e veloce. Ninkear N14 PRO è un laptop dal buon rapporto qualità-prezzo, che offre prestazioni elevate e un design elegante e compatto. È disponibile a partire da 379,99 per la versione 16/512 GB.

Ninkear A16: tutta la potenza di AMD

Il Ninkean A16 è un laptop davvero molto potente che può essere utilizzato per il gaming, la creazione di contenuti e l’attività quotidiana di studio e lavoro. È alimentato da un processore AMD Ryzen 7 7735HS con 8 core e 16 thread, che può gestire con facilità anche le attività più impegnative. La GPU integrata Radeon 780M da sicuramente un boost in più in attività come il gaming o la creazione di contenuti.

L’A16 presenta anche un bellissimo display da 16 pollici IPS con risoluzione 2.5K e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Questo offre immagini fluide e coinvolgenti per il gaming, la visione di film o l’editing video. Inoltre, l’A16 è dotato di un caricatore rapido in nitruro di gallio da 100 W, che può caricare completamente il laptop in poche ore. Questo lo rende ideale anche per essere utilizzato in mobilità senza paura di rimanere a secco.

Ninean A16 potrà essere acquistato al prezzo di 799,99 euro per la versione da 32 GB di RAM e 1 TB di SSD, mentre saliamo a 899,99 euro per la versione con 32 GB di RAM.

Dalla sezione offerte è tutto, alla prossima!