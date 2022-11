Nilox: ecco le proposte come regali tecnologici per il Natale 2022

Il Natale si avvicina inesorabile anche quest’anno e Nilox ci propone alcuni prodotti da regalare ad amici e parenti. Scopriamoli insieme

Come ogni anno ci avviciniamo sempre di più al periodo natalizio e la corsa ai regali si fa sempre più intensa. Solitamente in questo periodo i negozi iniziano ad esser presi d’assalto e molto spesso ci capita di osservare una marea di oggetti senza sapere cosa regalare. Ecco perché Nilox si è fatta avanti in questo periodo, proponendoci dei prodotti tech (e che favoriscono la mobilità elettrica) da regalare a Natale.

Ecco tutti i prodotti proposti da Nilox per il Natale 2022

L’ampia scelta quest’anno spazia dalle bici elettrice, ai monopattini, passando per le action cam e gli accessori della propria squadra del cuore. Ma andiamo con ordine e iniziamo dalle e-bike. La prima proposta è la X7 Plus, perfetta per un uso quotidiano, ma è anche un ottimo regalo per gli appassionati di cicloturismo o per chi vuole avventurarsi fuori asfalto. Oltre alla dotazione di parafanghi e portapacchi, il modello vanta di un cambio SHIMANO con 21 velocità e di una batteria al litio removibile da 36 V – 13 Ah per percorrere 80 km di autonomia dopo sole 6 ore di ricarica. In città, questa e-bike è un mezzo affidabile ed elegante, grazie al suo telaio in alluminio dalle linee raffinate e alle sue potenti luci LED. Le sospensioni anteriori assorbono le asperità del terreno e i freni a disco TEKTRO garantiscono la massima efficienza frenante. La X7 Plus è disponibile al prezzo consigliato di 1.199,95 €.

Per chi vuole stupire un amante dello sterrato e desidera il meglio per la propria passione, Nilox X6 Plus è la soluzione ideale per questo Natale: con lei percorrere tratti sconnessi sarà semplice come pedalare in città. Questa mountain bike a pedalata assistita è dotata di possenti pneumatici da 27,5″ x 2,10″, una batteria LG removibile da 36 V – 12,8 Ah e un motore BAFANG da 250 W. Affidabile anche durante le uscite più lunghe, X6 Plus si ricarica in sole 6 ore per assicurare fino a 90 km di autonomia in modalità assistita e una velocità massima di 25 km/h. Il prezzo consigliato per questo modello off-road è di 1.099,95 €.

J1 Plus è l’e-bike da regalare alle donne moderne appassionate dei grandi classici, che cercano un mezzo sostenibile per muoversi tra strade cittadine. Il modello combina perfettamente il dinamismo e le prestazioni tipiche delle biciclette a pedalata assistita alle linee inconfondibili di una bici muscolare, diventando così la soluzione ecologica ideale per i tratti urbani. Il motore brushless High Speed da 36 V – 250 W di potenza consente di raggiungere i 25 km/h tramite la pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio; mentre il telaio pieghevole, il capiente cesto anteriore e il portapacchi posteriore fanno di J1 Plus un valido sostituto delle quattro ruote anche durante le commissioni in città. Questo modello è disponibile a un prezzo consigliato di 699,95 €.

Per quelle donne che non si fermano mai, X7 f è l’idea regalo perfetta: dinamica, sicura ed elegante, diventerà presto la loro compagna di viaggio, 7 giorni su 7. Il telaio in alluminio con sospensioni anteriori e i doppi parafanghi la rendono perfetta per coloro che non temono i terreni sconnessi; mentre il motore BAFANG brushless High Speed a 5 velocità da 250W e la batteria removibile LG da 36 V – 12,8 Ah, ricaricabile in 6 ore, fanno di X7 f un modello altamente versatile con cui percorrere fino a 80 km di autonomia in modalità assistita a una velocità massima di 25 km/h. Questa e-bike è disponibile a un prezzo consigliato di 1.199,95 €.

Se invece siete alla ricerca di una action cam, la società propone Dual S. È dotata di un doppio schermo per catturare ogni avventura e immortalarla grazie a una capacità di memoria di 128 GB. Lo schermo posteriore touch screen consente di regolare le impostazioni di foto e video con la massima comodità anche quando si pratica sport outdoor; mentre il display anteriore migliora l’utilizzo in modalità selfie. Il modello è in grado di effettuare riprese fluide in 4K fino a 60 fps per non perdere nemmeno un instante e l’ampio ventaglio di accessori in dotazione la rendono ideale per immortalare l’adrenalina di sport invernali, uscite in mountain bike o immersioni. Con la custodia waterproof è possibile registrare fino a 30 metri di profondità e lo stabilizzatore elettrico integrato assicura riprese stabili e suggestive in situazioni dinamiche complesse, anche senza l’ausilio di supporti. È disponibile al prezzo consigliato di 149,95 €.

Idee regalo per i tifosi interisti

Se avete amici o parenti interisti, quale miglior regalo di Natale di un prodotto Nilox interamente personalizzato con i colori della propria squadra del cuore? Partiamo dal monopattino Doc 8 Five x Inter. Caratterizzato da un design compatto, questo monopattino elettrico è in grado di affrontare ogni tipo di terreno in modo agile e sicuro. Gli pneumatici da 8,5″ dotati di freno a disco posteriore e freno motore anteriore garantiscono spostamenti in totale relax, mentre il motore da 350 W è garanzia di prestazioni eccellenti sia in pianura che in salita. Gli ultimi modelli del Doc 8 Five presentano in dotazione anche gli indicatori di svolta WingLights: un nuovo prodotto disegnato da CYCL e venduto da Nilox, adattabile a qualsiasi monopattino elettrico e utilizzabile anche sulle biciclette. Questo modello è disponibile al prezzo consigliato di 369,95 €.

Pensata per chi unisce la passione nerazzurra a quella per le due ruote, Nilox X8 è la bicicletta elettrica adatta a chi non conosce limiti e non vuole scendere a compromessi. Grazie alle gomme FAT da 20″ x 4″, al doppio freno a disco e alla batteria LG removibile da 36 V – 10 Ah, X8 soddisfa la voglia di muoversi, senza preoccuparsi dell’autonomia. Potente e robusta anche nell’aspetto, si caratterizza per la presenza di cambio SHIMANO a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36 V – 250 W per una velocità massima di 25 km/h e fino a 60 km di autonomia. Completano il design il telaio ripiegabile, le potenti luci LED e il display LCD retroilluminato per scegliere fra 5 modalità di guida e affrontare tranquillamente sia percorsi sterrati, che le vie del centro città. L’X8 è disponibile al prezzo consigliato di 999,95 €.

