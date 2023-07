Neakasa: P1 Pro e P2 Pro in offerta per l’Amazon Prime Day 2023

Neakasa, in occasione dell’Amazon Prime Day 2023, metterà in offerta i suoi P1 Pro e P2 Pro. Vediamo tutti i dettagli

Amazon Prime Day è da sempre un’ottima occasione per acquistare i prodotti di cui necessitiamo a un prezzo più vantaggioso del solito. In questa due giorni che prenderà il via da mezzanotte, tantissimi prodotti tecnologici e non solo saranno scontati per gli utenti che posseggono l’abbonamento Prime. All’appello non poteva di certo mancare Neakasa che metterà in offerta i suoi P1 Pro e P2 Pro per questo Amazon Prime Day 2023. Conosciamo i prodotti e vediamo i dettagli degli sconti.

Tutto quello che dobbiamo sapere sull’offerta di Neakasa per l’Amazon Prime Day 2023

Il primo dei due prodotti in sconto è il P1 Pro. Avevamo già conosciuto questo prodotto tramite la nostra recensione che potrete leggere cliccando qui. Questo kit è pensato interamente per la tolettatura dei nostri amici a quattro zampe che, mai come in questo periodo, hanno bisogno di attenzioni per non soffrire troppo il caldo.

Grazie alle varie testine presenti saremo in grado di accorciare loro il pelo per non farli soffrire troppo il caldo oppure, molto più semplicemente, togliere il sottopelo in eccesso o dare loro una spazzolata per togliere qualsiasi cosa si attacchi al loro pelo dopo una passeggiata o una gita fuori porta. Per l’occasione il prezzo di questo prodotto scende fino a 119,99 €.

Neakasa P1 PRO Kit per toelettatura e aspirazione a Vuoto per Animali Domestici, Tosatrice per Cani e Gatto Pelo Lungo Professionale, con spazzole per Cani e Altri 5 Strumenti per la toelettatura 【Set per la cura della pelliccia 5 in 1 con aspirapolvere】 La cura della pelliccia degli animali domestici è spesso complessa e richiede molti lavori di pulizia in seguito. Il dispositivo di rimozione dei peli di animali domestici Neakasa P1 Pro è la risposta versatile a queste difficoltà: combina la toelettatura e uno speciale aspirapolvere per peli di animali domestici, in modo che i peli non volino ovunque durante il taglio o la spazzola tura, mantiene la tua casa sempre pulita e ordinata.

Il P2 Pro si differenzia dal precedente modello non solo per il suo aspetto esteriore, ma anche per alcune piccole novità. Sebbene gli accessori siano gli stessi, il design a torretta rende questo prodotto più facile da riporre, in quanto occupa meno spazio del precedente, almeno in lunghezza.

A facilitare ancor di più questo processo ci pensano poi il cavo di alimentazione e il tubo rimovibili, un plus non da poco rispetto al P1 Pro. In questo modo saremo in grado di sistemare tutto il prodotto in maniera ordinata, senza andare a intaccare l’integrità di queste parti fondamentali. Per l’occasione il prezzo scontato è di soli 139,99 €.

Neakasa P2 Pro Kit per toelettatura e aspirazione a vuoto per animali domestici, nuova generazione Tosatrice per Cani e Gatto Pelo Lungo Professionale con 5 strumenti per la toelettatura (Blu) 【Set per la cura del pelo 5 in 1 con aspirapolvere】 La cura del pelo degli animali domestici è spesso complessa e richiede molto lavoro di pulizia in seguito. L'epilatore per animali domestici P2 Pro è la risposta versatile a queste difficoltà: combina la toelettatura e uno speciale aspirapolvere per peli di animali domestici, in modo che i peli non volino ovunque durante il taglio o la spazzolatura.

Vi ricordiamo che gli sconti saranno attivi da mezzanotte per i prossimi due giorni. Cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!