Neakasa: tante offerte sullo store ufficiale e non solo

Neakasa ha avviato sul proprio store una serie di offerte interessanti che, nel caso del P1 Pro, si estendono anche ad Amazon. Vediamo i dettagli

La Giornata della Terra non è solo un evento per ricordarci di quanto il nostro pianeta abbia bisogno delle nostre cure, ma anche un’occasione per coccolare i nostri amici a quattro zampe che con noi condividono questo mondo. È sicuramente quello che hanno pensato anche a Neakasa, società che strizza l’occhio alla tolettatura degli animali, che per l’occasione ha lanciato una serie di offerte sul suo store ufficiale. Vediamo i dettagli di questa iniziativa.

Ecco le offerte riguardanti i prodotti Neakasa

Questa promo lanciata dalla società sarà valida fino al 27 aprile e vanta uno sconto del 22% su alcuni prodotti della stessa. Riguarda in particolare sia i prodotti per la pulizia del pavimento, come la scopa elettrica PowerScrub II, sia prodotti pensati per i nostri amici a quattro zampe, come il P1 Pro e il P2 Pro.

A questo sconto iniziale pensato dalla società, se ne aggiunge uno in più grazie al codice promozionale EarthApril, da applicare al momento dell’acquisto. Grazie a quest’ultimo saremo in grado di ottenere un ulteriore abbassamento di prezzo pari al 5%. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa.

Tuttavia, anche chi è più fedele al caro e vecchio Amazon troverà due offerte che non dovrà farsi scappare. Sulle pagine del colosso degli ecommerce, infatti, troviamo uno sconto pari al 25% per quanto riguarda il P1 Pro, mentre il prezzo della scopa elettrica PowerScrub II si abbassa addirittura di 150 € grazie al coupon che troverete nella pagina. Per chi volesse lasciamo i box di questi due prodotti a fine articolo.

Cosa ne pensate di queste vantagiose offerte pensate dalla società in occasione della Giornata della Terra? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!