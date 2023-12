Offerte di Natale Nokia: ecco tutte le idee regalo!

Ecco le offerte sui nuovi device Nokia pronti a far felici figli, partner e amici. Dai feature phone alla nuova linea di smartphone

Sei ancora indeciso su cosa regalare per Natale alla tua cerchia di parenti e amici? Perché non un prodotto a marchio Nokia? Caratterizzati da un design elegante, materiali di prima qualità e tecnologia all’avanguardia, con un occhio al portafoglio e all’ambiente, i telefoni, smartphone e tablet sono l’idea che fa per te!

Offerte Nokia: smartphone green

Nokia G42 5G

Prezzo: 229,99 €

€ Colori: So Grey, So Purple e So Pink

Configurazione: 6 GB di RAM, 128 GB Spazio di archiviazione, Dual SIM

Se ti è mai caduto un telefono, probabilmente avrai dovuto convivere con uno schermo danneggiato. Ma con il Nokia G42 5G puoi sostituire schermo, porta di ricarica e batteria in autonomia grazie alle guide e alle parti di ricambio messe a disposizione da iFixit a prezzi accessibili.

Attualmente disponibile nei colori So Purple, So Grey e nella nuovissima colorazione So Pink, in perfetto stile Barbie, e dotato di connettività 5G, questo device consente di scattare, condividere, fare acquisti e navigare in streaming con stile e al proprio ritmo. Inoltre, la cover posteriore è realizzata con plastica al 65% riciclata.

Nokia X30 5G

Prezzo: 379,99 €

€ Configurazione: memoria da 8/256 GB

Colori: Cloudy Blue e Ice White

Nokia X30 è lo smartphone più sostenibile di sempre, con la migliore esperienza fotografica PureView mai vista. La sua scocca è realizzata al 100% in alluminio riciclato e al 65% in plastica riciclata e con 3 anni di garanzia, 3 aggiornamenti del sistema operativo e 36 mesi di aggiornamenti mensili per la sicurezza, Nokia X30 5G è realizzato per superare i limiti di durata degli smartphone. Catturate splendidi scatti ultra-grandangolari e notturni e ammirateli sul migliore display PureDisplay da 6,43” a 90 Hz, con colori brillanti e una visione fluida.

Nokia G60 5G

Prezzo: 119,99 €

€ Configurazione: memoria da 4/128 GB

Colore: Black

Realizzato per il 60% in plastica riciclata, Nokia G60 5G è destinato a durare più a lungo. Coperto da 3 anni di garanzia, 3 upgrade del sistema operativo e aggiornamenti di sicurezza mensili per garantirti di restare sempre al passo con i tempi, questo dispositivo garantisce prestazioni di alto livello, l’ultima esperienza della fotocamera AI e la garanzia Nokia di resistenza e durata. Inoltre, il display FHD+ da 6.58” a 120 Hz offre un’esperienza quotidiana estremamente fluida.

Offerte Nokia: Feature Phone

Nokia 2660 Flip

Prezzo: 79,99 euro

euro Colori: Lush Green, Pop Pink

Configurazione: 48 MB di RAM, 128 MB Spazio di archiviazione, Dual SIM

Nokia 2660 Flip, uno dei device preferiti dalla generazione Z, viene utilizzato dagli studenti per limitare il tempo trascorso davanti allo schermo e migliorare il proprio benessere mentale. Apprezzato da tutti per il suo splendido design a conchiglia, il facile utilizzo e l’assenza di notifiche, consente di allontanarsi dal virtuale e dalla tecnologia per dare priorità agli incontri di persona. Primo telefono di un adolescente o per i nostalgici di qualche anno fa, Nokia 2660 Flip è economico, elegante e dotato di un’ampia batteria per rimanere sempre in contatto con chi ci sta a cuore.

Nokia 5710 XpressAudio

Prezzo: 89,99 euro

euro Colori: Black and Red

Configurazione: Built-in wireless earbuds, Wireless FM Radio, MP3 player, Dual SIM

Con Nokia 5710 XpressAudio si ha a disposizione un paio di auricolari wireless sotto un elegante slider riposto nella cover posteriore. Rilassarsi tra una lezione e l’altra con questo innovativo telefono compatto ed elegante che fa della musica il suo punto di forza, sarà sempre più semplice.

Nokia 8210 4G

Prezzo: 79,99 euro

euro Colori: Dark Blue

Configurazione: 48 MB di RAM, 128 MB Spazio di archiviazione, Dual SIM

Il ritorno di un grande classico. L’iconico Nokia 8210 4G è un’opzione conveniente ed è l’ideale per chi è in cerca di funzioni di base senza necessariamente dover scendere a compromessi. A soli 79,99 euro, si ha a disposizione un feature phone caratterizzato da ottime funzionalità, capacità audio e connettività 4G senza interruzioni. Parlare al telefono e inviare messaggi è ancora più facile grazie all’ampio display e a una batteria di lunga durata.

