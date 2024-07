Narwal annuncia le offerte dell’Early Prime Day con sconti fino al 40%!

Narwal annuncia le offerte dell’Early Prime Day. Da oggi e fino al 15 luglio non perdete i grandi sconti fino al 40% sui prodotti Narwal!

Il Prime Day si avvicina, ma per Narwal è già tempo di offerte, non solo su Amazon ma anche sul sito ufficiale di Narwal. A partire da oggi e fino al 15 luglio, è possibile acquistare:

Narwal Freo X Ultra a soli € 799,00 invece di €949 (su Amazon e sul sito Narwal).

invece di €949 (su Amazon e sul sito Narwal). Il Narwal Freo X Ultra + 2x Kit Accessori a soli € 899,00 invece di €1257 (solo sul sito Narwal).

invece di €1257 (solo sul sito Narwal). Narwal Freo X Plus a soli € 279,00 invece di €399 (su Amazon e sul sito Narwal).

Nota: per gli acquisti su Amazon, è necessario selezionare la casella Coupon nella pagina del prodotto.

Dettagli sulle offerte Prime Day di Narwal

NARWAL Freo X Ultra è un Robot lavapavimenti e aspirapolvere autopulente. Con “Stazione Base” tutto-in-uno e sensori laser per evitare gli ostacoli. Le testine brevettate del robot Rouleaux non lasciano spazi vuoti, premono a 12N e girano a 180 RPM per rimuovere le macchie ostinate. Dotato di una rivoluzionaria tecnologia di aspirazione e pulizia, è il compagno perfetto per chi possiede animali domestici e per le famiglie con bambini.

Un’innovazione rivoluzionaria grazie a una spazzola conica per la pulizia su un unico braccio flottante. Invece di rimanere intrappolati, i capelli e i peli degli animali domestici vengono fatti passare direttamente nel sacchetto per la polvere. Certificato SGS e TÜV, Freo X Ultra ha un tasso di aggrovigliamento dello 0% e il 99,5% dei capelli vengono rimossi istantaneamente. La stazione base inclusa è un centro per la manutenzione autonoma completamente attrezzato.

NARWAL Freo X Ultra Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Autopulente, 8200 Pa, Zero-Grovigli, DirtSense™, Stazione Base tutto-in-uno, Sensori Laser Robot Aspirapolvere Lava Fino Allo Splendore - Le testine brevettate del robot Rouleaux non lasciano spazi vuoti, premono a 12N e girano a 180 RPM per rimuovere le macchie ostinate. Dotato della tecnologia AI DirtSense, rileva quando i pavimenti sono puliti o meno, e continua a strofinare finché non saranno immacolati. La tecnologia EdgeSwing consente di pulire fino ai bordi e raggiungere ogni angolo della casa.

Narwal Freo X Plus

La particolarità del NARWAL Freo X Plus Robot aspirapolvere è la comodità. Si svuota automaticamente della polvere dopo le pulizie per una comodità totale a mani libere. Dotato di tecnologia di compressione della polvere che consente di conservare più polvere e detriti fino a 7 settimane. Evita problemi di rumore, otturazioni e odori.

(in offerta su amazon.it) NARWAL Freo X Plus Robot Aspirapolvere, Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere da 7800 Pa, Zero Grovigli, Trattamento Autonomo della Polvere, Navigazione LiDAR, Evitamento degli Ostacoli Aspirazione di 7800pa Leader del Settore. La potenza di pulizia senza pari di Freo X Plus rimuove oltre il 99% delle particelle dai pavimenti. Fa sparire polvere, sporco e persino peli di animali con un'aspirazione leader del settore di 7800pa, non lasciando nulla indietro. Ottimo per le case con cani che perdono peli.

