MSI: offerte fino a 900 € di sconto per l’Amazon Gaming Week

L’Amazon Gaming Week è iniziata ufficialmente e fioccano importanti offerte riguardanti i prodotti MSI fino a 900 € di sconto. Vediamo i dettagli

La Gaming Week è un’ottima occasione per i videogiocatori per trovare il prodotto che cercano ad un prezzo più che accessibile. Gli sconti infatti sono sempre ben graditi da tutti, specialmente se riescono a diminuire il prezzo di ben 900 €. Insomma, avere un notebook a prezzi veramente accessibili non sembra così impossibile. Vediamo ora quali sono le offerte di MSI per questa Amazon Gaming Week.

Tutte le offerte sui notebook MSI per l’Amazon Gaming Week

Tra le offerte della settimana spicca senza dubbio il velocissimo Vector GP76, con grafica RTX 3080Ti, CPU Alder Lake i7 12700H e display da 17,3FHD, che è in vendita a 2.099 euro, con uno sconto di ben 900 euro. Chi è alla ricerca di un laptop con display da 17,3″ potrà poi valutare anche il Pulse GL76 con RTX 3060, che è acquistabile a 1.399 euro, anziché 1.999 euro, e il Katana 17, che è equipaggiato con la nuova e potentissima GPU Nvidia GeForce RTX 4070 e in offerta a 1.999, anziché 2.299 euro.

Sempre all’interno della famiglia Katana, ma con display da 15,4″, è poi possibile comprare a un prezzo scontato altri quattro diversi modelli, con prezzi a partire dagli 899 euro del GF66 con RTX 3050, che assicura un risparmio di 400 euro, ai 1.399 euro del Katana 15 con RTX 4050, anziché 1.699 euro.

Chi preferisce acquistare un laptop dotato di un eccezionale display da 16″ 16:10 QHD+, invece, non dovrebbe lasciarsi scappare il Raider GE68HX con RTX 4070 e Raptor Lake i7 di 13ª gen HX, che è in promozione per l’Amazon Gaming Week a 2.999 euro, anziché 3.399 euro.

Vi ricordiamo che questi sconti saranno attivi fino al 28, ovvero fino a fine settimana. Cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!