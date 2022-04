MSI: It is Pasqua Time festeggia con sconti sui notebook

It is Pasqua Time, l’iniziativa di MSI per festeggiare le prossime festività con sconti sui notebook fino a 950 euro

MSI presenta l’iniziativa “It is Pasqua Time” che consentirà, fino al 2 Maggio, di acquistare numerosi modelli di laptop firmati MSI con sconti fino a 950 euro. La pasqua non è mai stata cosi dolce.

Tra i notebook dedicati ai gamer inclusi nell’iniziativa si distinguono quelli della serie GF, tra cui i modelli GF66 e GF76Katana, Sword 15 e il GF63. Si tratta di laptop nati per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di gamer, con display FHD da 15,6″ o 17,3″, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX o RTX, e prezzi che vanno dagli 849 euro fino ai 1.699 euro con sconti fino al 15%.

It is Pasqua Time: alla ricerca del notebook perfetto

Per chi è, invece, alla ricerca di un notebook per creare contenuti multimediali di vario tipo, il modello da non farsi scappare è il raffinato e potente Creator Z16, che è dotato di display touch-screen da 16″ QHD 16:10 e GeForce RTX3060 Max-Q, che può essere acquistato a 1.999 euro, quindi, con un risparmio di ben 600 euro sul prezzo di listino.

Nell’iniziativa è incluso anche il modello Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition, che è stato realizzato insieme al famoso “padrino” dello streetwear da cui prende il nome. In grado di distinguersi per il design esclusivo, questo notebook è dotato di display mini-LED ed è in vendita a 1.999 euro, anziché 2.949 euro, con uno sconto davvero importante che sfiora i 1.000 euro.

It is Pasqua: un laptop per il lavoro e lo studio

Infine, se si è alla ricerca di un laptop per lo studio e per il lavoro, i modelli su cui porre l’attenzione sono il Prestige 15, dotato di un confortevole display da 15,6” FHD e processore Intel Tiger Lake i7, che è in vendita a 1.299 euro anziché 1.599 euro, oppure due diversi modelli delle serie Modern 14, che sono ideali per chi desidera un laptop compatto, leggero e con un prezzo davvero alla portata di tutti (499 euro).

I notebook in promozione sono acquistabili presso tutti i rivenditori ufficiali MSI che aderiscono all’iniziativa. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet https://bit.ly/3Jufy8Q.

Cosa ne pensate di questa iniziativa It is Pasqua Time di MSI? Ne approfitterete per regalarvi un nuovo laptop e festeggiare la pasqua nel migliore dei modi? Fateci sapere qui sotto nei commenti.