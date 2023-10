Motorola razr 40: offerta shock da 200€ di sconto da MediaWorld

Il Motorola razr 40 è in offerta da MediaWorld, clamoroso sconto di 200€ disponibile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Un’offerta imperdibile si è aperta presso Mediaworld, il Motorola razr 40, lo smartphone pieghevole di ultima generazione è disponibile a un prezzo ridotto di 699€, con uno sconto di ben 200€ rispetto al prezzo iniziale di 899€. Il Motorola razr 40 è un dispositivo straordinario, noto per il suo display AMOLED da 6,7 pollici che garantisce un’esperienza visiva eccezionale.

Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo schermo offre una fluidità straordinaria durante la navigazione e l’uso di applicazioni, rendendo l’interazione con il telefono un piacere. La potenza di elaborazione è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 1, uno dei chip mobili più avanzati disponibili. Questo processore offre prestazioni straordinarie, sia per i giochi più impegnativi che per la navigazione web, garantendo una risposta pronta e fluida in ogni situazione.

Ulteriori dettagli sul Motorola razr 40 in offerta da MediaWorld

Il reparto fotografico del Motorola razr 40 è altamente competitivo. La fotocamera principale da 50 MP cattura foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera anteriore da 32 MP è ideale per selfie e videochiamate, offrendo dettagli nitidi e colori vibranti. Questo straordinario smartphone è disponibile sia in elegante nero che in affascinante blu, e il suo design pieghevole è realizzato con materiali di alta qualità come il metallo e il vetro, garantendo un aspetto raffinato e durevole.

Infine, la batteria da 2800 mAh supporta la ricarica rapida da 33 W, garantendo che il Motorola razr 40 rimanga operativo per un tempo sufficiente per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Se sei alla ricerca di uno smartphone pieghevole con un display eccezionale, prestazioni di alto livello e una fotocamera di qualità professionale, questa offerta di 200€ di sconto sul Motorola razr 40 da MediaWorld è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

