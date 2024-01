Motorola Moto G84 in offerta da MediaWorld: da non perdere

Il Motorola Moto G84 5G è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, disponibile in offerta online sul sito di MediaWorld. Vediamo le sue caratteristiche

Il Moto G84 5G è il nuovo smartphone economico di punta di Motorola, sicuramente il migliore della serie G. Con display OLED da 120 Hz, sensore della fotocamera principale da 50 MP con supporto OIS relativamente grande e un’attraente finitura in pelle vegana, vale la pena prenderlo in considerazione. Il logo Pantone e quello Motorola lucido completano bene il design. Per essere un telefono economico, è davvero di classe. Il bordo è piatto, così come il frontale, con una cornice relativamente spessa che corre attorno a quest’ultimo. Lo spessore è di soli 7,6 mm, mentre il peso è di 167 g. Entrando nei dettagli del display, è un FHD+ poLED da 6,5 ​​pollici di buone dimensioni con una frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz. La luminosità raggiunge i 1300 nit negli scenari HDR. Una volta abbassata la modalità colore da Saturato a Naturale, il risultato è piacevolmente bilanciato. Clicca qui per maggiori informazioni!

Motorola Moto G84 5G: 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

Motorola ha mantenuto la semplicità per quanto riguarda le fotocamere, con una semplice configurazione a doppio obiettivo e nessun sensore di profondità o macro inutile. La maggior parte dell’attenzione è su un sensore principale da 50 MP 1/1,5″, molto simile l’OmniVision OV50E. È lo stesso sensore che si trova nei telefoni molto più costosi. Con questo sensore relativamente grande, supportato da OIS, il Moto G84 realizza ottimi scatti con un buon rapporto qualità-prezzo. Il video è invece piuttosto limitato a 1080p 30/60fps.

Per quanto riguarda il processore, il Moto G84 5G monta un SoC Snapdragon 695. Questo è forse il componente più deludente dell’intero pacchetto. Positiva invece è la presenza di 12 GB di RAM di serie, a cui si aggiungono i 256 GB di memoria interna di serie. E il software? La versione su questo modello di Android 13 è una delle migliori sul mercato, il che significa un’interfaccia utente bella e pulita e icone delle app di buon gusto. Attualmente, il Motorola Moto G84 5G è in offerta sul sito di MediaWorld a 224,99 euro invece di 299,99 euro.

