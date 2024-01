Motorola G73 5G: prezzo INCREDIBILE da MediaWorld

In questo articolo parliamo dell’ottima offerta da MediaWorld sul Motorola G73 5G, smartphone di fascia media che potrebbe stuzzicare molti

Il Motorola G73 5G rappresenta un’eccellente proposta nel panorama degli smartphone, e la sua presenza in offerta presso MediaWorld offre un’opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia. Con la combinazione di connettività 5G, prestazioni avanzate e un design accattivante, questo dispositivo si presenta come una scelta convincente per chi cerca un telefono affidabile e all’avanguardia.

Caratteristiche tecniche | Motorola G73 5G

Il Motorola G73 5G è uno smartphone Android di fascia media presentato da Motorola nel gennaio 2024. È dotato di un display Full HD+ da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera principale è da 50 MP, affiancata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. La batteria ha una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 30 W.

Ecco le principali caratteristiche tecniche del Motorola G73 5G:

Display: 6,5 pollici Full HD+ (2400 x 1080), 120 Hz

6,5 pollici Full HD+ (2400 x 1080), 120 Hz Processore: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 8 GB

8 GB Memoria interna: 256 GB

256 GB Fotocamera posteriore: 50 MP (principale), 8 MP (ultra grandangolare), 2 MP (macro)

50 MP (principale), 8 MP (ultra grandangolare), 2 MP (macro) Fotocamera anteriore: 16 MP

16 MP Batteria: 5000 mAh, ricarica rapida da 30 W

Approfitta dell’offerta!

Questo smartphone si rivela una scelta convincente per gli amanti della tecnologia, offrendo un equilibrio eccellente tra prestazioni e design. La sua presenza in offerta presso MediaWorld a soli 169€ anziché 299€ rende questa proposta ancora più allettante, offrendo un risparmio significativo per chiunque sia in cerca di un dispositivo versatile e performante. Con connettività 5G, una fotocamera di qualità e un design accattivante, il Motorola G73 5G si posiziona come un’affare da non lasciarsi sfuggire. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone a un prezzo conveniente, non perdere l’opportunità e clicca qui per approfittare dell’offerta esclusiva da MediaWorld.

