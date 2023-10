Motorola Edge 30 Neo: cala il prezzo con l’offerta di Unieuro

Unieuro applica un’offerta che fa calare il prezzo dello smartphone Motorola Edge 30 Neo. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Il Motorola Edge 30 Neo è un telefono che unisce design elegante, prestazioni avanzate e una gamma di funzionalità straordinarie per offrire un’esperienza mobile eccezionale ed è oggi in offerta su Unieuro. Con un display OLED da 6,28 pollici che offre un’accuratezza cromatica cinematografica, potenti altoparlanti stereo e una frequenza di refresh a 120 Hz, questo smartphone offre un intrattenimento senza precedenti.

Le fotocamere di alta qualità sono uno dei punti di forza di questo dispositivo. L’obiettivo principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) consente di catturare foto nitide in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera ultragrandangolare da 13 MP offre panorami spettacolari, mentre la fotocamera selfie da 32 MP garantisce selfie perfetti per condividere sui social media.

Lo sconto di Unieuro sul Motorola Edge 30 Neo è super competitivo

Le prestazioni sono leader del settore, grazie a una batteria da 4020 mAh che offre autonomia per l’intera giornata e una ricarica rapida TurboPower da 68 W che consente una carica completa in soli dieci minuti. La connettività 5G garantisce velocità di connessione ultra-rapide. La funzione Ready For ti consente di collegare il telefono a un grande schermo e trasformarlo in un desktop completo o una console di gioco, migliorando la produttività e l’esperienza di gioco.

Unieuro offre uno sconto speciale di 40 euro sull’acquisto del Motorola Edge 30 Neo, rendendo questo telefono di alta qualità ancora più accessibile. In conclusione, il Motorola Edge 30 Neo è una scelta eccellente per chi cerca un telefono che unisca stile, prestazioni e funzionalità avanzate a un prezzo conveniente. Per ulteriori notizie, guide, aggiornamenti e novità dal mondo della tecnologia e non solo continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it. Ciao, e a presto!