Migliori offerte smartphone | Amazon Prime Day 2024

Ecco qui di seguito una raccolta dei migliori sconti e promozioni su smartphone e gadget tech per questo Amazon Prime Day 2024. Scopriamo insieme le migliori offerte!

È ufficialmente iniziato l’Amazon Prime Day 2024, uno degli eventi più importanti del settore e sicuramente uno dei più appetitosi per gli utenti. Qui ci concentreremo sulle migliori offerte e promozioni per smartphone e dispositivi mobili, in modo da assicurarvi il miglior affare possibile. Non è infatti insolito trovare offerte lampo su qualche smartphone interessante o persino qualche top di gamma.

Come funziona Amazon Prime Day 2024?

Ma andiamo con ordine: come funziona l’Amazon Prime Day? Innanzitutto, come suggerisce il nome, questo evento è limitato a coloro che sono in possesso di un account Amazon Prime. Un abbonamento annuale – o mensile – dal costo relativamente basso: soli 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese (il primo mese è gratuito!). Quest’ultimo vi garantirà l’accesso a innumerevoli vantaggi e servizi, tra tutti Amazon Prime Video o le spedizioni gratuite in un giorno e, appunto, la possibilità di partecipare all’evento in questione.

Amazon Prime Day 2024 inizierà alle 00.01 del 16 luglio e finirà alle 23.59 del 17 luglio. Che aspettate dunque, date un’occhiata alle migliori offerte qui in basso!

Consigli per gli acquisti

Come dite? Nonostante la mole di offerte non sapete cosa comprare? Bene, ecco a voi una breve guida sugli aspetti principali da considerare per l’acquisto di uno smartphone. Partiamo da tre caratteristiche fondamentali: display, prestazioni e fotocamera. Queste potranno essere facilmente consultabili nella scheda tecnica del prodotto della relativa pagina Amazon. Tuttavia, consigliamo un pannello da almeno 6 pollici con risoluzione FHD ed una fotocamera da almeno 12MP. Attenzione però a non utilizzare i Megapixel come unico metro di paragone. Per esempio la presenza di un teleobiettivo o di una lente grandangolare sono auspicabili per avere uno smartphone più flessibile. Un altro fattore molto importante sono le memorie, almeno 6GB di RAM e 128GB di storage, ma se scattate molte foto e video vi consigliamo di orientarvi su un modello da 256 GB oppure uno con memoria espandibile. Tutte queste caratteristiche potrete facilmente ritrovarle su dispositivi nella fascia di prezzo 200/300 euro.

Migliori offerte smartphone | Amazon Prime Day 2024

Ecco quindi di seguito una raccolta delle migliori offerte su smartphone e dispositivi mobili di questo Amazon Prime Day:

Buone spese!

Queste erano le migliori offerte attualmente disponibili, avete trovato ciò che cercavate? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!