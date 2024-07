Migliori offerte iPhone e prodotti Apple | Amazon Prime Day 2024

Ecco qui di seguito una raccolta dei migliori sconti e promozioni sugli iPhone per questo Amazon Prime Day 2024. Scopriamo insieme le migliori offerte!

È ufficialmente iniziato l’Amazon Prime Day 2024, uno degli eventi più importanti del settore e sicuramente uno dei più appetitosi per gli utenti. Qui ci concentreremo sulle migliori offerte e promozioni per iPhone e dispositivi Apple, in modo da assicurarvi il miglior affare possibile. Non è infatti insolito trovare offerte lampo su qualche modello interessante o persino qualche top di gamma.

Come funziona Amazon Prime Day 2024?

Ma andiamo con ordine: come funziona l’Amazon Prime Day? Innanzitutto, come suggerisce il nome, questo evento è limitato a coloro che sono in possesso di un account Amazon Prime. Un abbonamento annuale – o mensile – dal costo relativamente basso: soli 49,90 euro all’anno o 4,99 euro al mese (il primo mese è gratuito!). Quest’ultimo vi garantirà l’accesso a innumerevoli vantaggi e servizi, tra tutti Amazon Prime Video o le spedizioni gratuite in un giorno e, appunto, la possibilità di partecipare all’evento in questione.

Amazon Prime Day 2024 inizierà alle 00.01 del 16 luglio e finirà alle 23.59 del 17 luglio. Che aspettate dunque, date un’occhiata alle migliori offerte qui in basso!

Come dite? Nonostante la mole di offerte non sapete quale iPhone comprare? Bene, ecco a voi una breve guida sugli aspetti principali da considerare per l’acquisto di un iPhone. Partiamo da tre caratteristiche fondamentali: display, prestazioni e fotocamera. Queste potranno essere facilmente consultabili nella scheda tecnica del prodotto della relativa pagina Amazon. Tuttavia, consigliamo un pannello Super Retina XDR per una qualità visiva superiore e un chip A15 Bionic o superiore per prestazioni fluide e veloci. Per quanto riguarda la fotocamera, un sistema a doppia o tripla lente con almeno 12MP per sensore vi garantirà scatti di alta qualità. Un altro fattore molto importante è la memoria di archiviazione, scegliete almeno 128GB per poter archiviare in tutta tranquillità foto, video e app. Tutte queste caratteristiche potrete facilmente ritrovarle su dispositivi nella fascia di prezzo medio-alta. Tenete d’occhio le offerte lampo, potreste trovare l’iPhone dei vostri sogni a un prezzo scontato!

Per quanto riguarda i tablet Apple, è importante scegliere il prodotto corretto per le vostre esigenze. Un iPad Air è perfetto per la maggioranza degli utenti, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo con un processore potente e un display fantastico. Si posiziona come la scelta ideale per chi cerca un tablet versatile per attività quotidiane, lavoro e intrattenimento. Un iPad Pro è ideale per professionisti e utenti esigenti, vanta il processore più rapido, uno schermo eccezionale e funzionalità avanzate. Se necessiti di un tablet per editing video, grafica professionale o utilizzo CAD, l’iPad Pro rappresenta la scelta migliore. L’iPad base è un’opzione economica con prestazioni adeguate per attività quotidiane come navigazione web, email e multimedia. Perfetto per studenti o per chi cerca un tablet semplice e intuitivo per le attività basilari.

Poi abbiamo i laptop come MacBook Air, ottimo per la maggior parte degli utenti, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo con un processore M2 potente, un design elegante e una batteria a lunga durata. Ideale per studenti, professionisti e per un uso quotidiano. Oppure

MacBook Pro, disponibile in 14″ e 16″, offre prestazioni eccezionali, un display Retina XDR mozzafiato e una vasta gamma di porte e connessioni. Perfetto per professionisti creativi, sviluppatori e utenti che richiedono potenza e versatilità.

Le migliori offerte su iPhone e altri prodotti Apple

Ecco quindi le migliori offerte sui prodotti Apple:

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ Il chip Apple H2 è il potente motore degli AirPods Pro, progettato per spingere le eccezionali prestazioni audio ancora oltre. Permette una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore, una maggiore autonomia, e tutte le altre funzioni che rendono speciali gli AirPods Pro.

Apple AirTag in confezione da 4 Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari

