Migliori offerte e sconti PC e Notebook | Amazon Prime Day 2024

Tra pochi giorni ci sarà il prime day e abbiamo pensato di raccogliere tutte le offerte e gli sconti sui PC e i Notebook in questo articolo. Iniziamo subito!

Arriva un momento molto importante per gli acquisti sui siti di e-commerce online. Probabilmente penserete al Black Friday, che è in effetti uno dei momenti più attesi dell’anno. Ma nel caso non lo sapevate, c’è un altro periodo dell’anno molto atteso, ideale per acquistare qualcosa online in offerta. Parliamo infatti del Prime Day, che si potrebbe definire come il Black Friday di Amazon Prime. In questo articolo troverete le varie offerte e sconti sui PC e dei Notebook del Prime Day che si terrà dalla mezzanotte del 16 luglio fino alle 23:59 del 17 luglio. Ecco tutte le offerte!

Come scegliere un buon PC o Notebook

Prima di iniziare gli acquisti, tenete conto che per scegliere un PC o un Notebook bisogna tenere in considerazione vari fattori. La prima domanda che dovete farvi è “cosa voglio fare con un PC o un Notebook?”. Bene, in base a questa domanda potete scegliere quello che più fa per voi. Dipenderà molto da quel che volete farci, perché per fare una determinata azione ci vogliono certi componenti di una certa generazione e di una certa potenza. Se ad esempio avete solo bisogno di studiare o lavorare con dei programmi molto semplici come WordPress, Word, Microsoft Office o Canva, allora vi basta anche un PC o Notebook molto basico, Le cose cambiano nell’attimo in cui volete giocare ai videogiochi, in quel caso vi servirà un PC molto performante. Dovrete badare molto alla scheda madre, alla RTX, la scheda di memoria e tantissimi altri fattori.

Migliori offerte e sconti PC e Notebook durante Amazon Prime Day 2024