Microsoft Xbox Series X 1TB: regalo di San Valentino per i gamers

Microsoft Xbox Series X 1TB è il regalo di San Valentino per le coppie nerd, rappresenta l’apice del divertimento videoludico. Con una vasta libreria di giochi e accessori all’avanguardia, ti offre un’esperienza di gioco senza precedenti

Con una valutazione media di 4.9 su 5 stelle, l’Xbox Series X 1TB è una pietra miliare nel mondo del gaming. Offrendo prestazioni di altissimo livello, questa console fissa è alimentata dalla potente piattaforma Xbox Series X, garantendo un’esperienza di gioco senza paragoni. Con un hard disk da 1000 GB e funzionalità wireless integrate, si posiziona come la scelta ideale per gli appassionati di videogiochi. Xbox Series X offre un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, ray tracing DirectX e un’unità SSD personalizzata da 1 TB, ti catapulterà in mondi nuovi e intensi. Grazie alla tecnologia Quick Resume e ai tempi di caricamento fulminei, potrai goderti più gioco e meno attesa. L’Xbox Series X è il regalo di San Valentino perfetto se siete una coppia appassionata di videogiochi. Il prezzo è di 499,00 euro per l’Xbox Series X 1TB, un investimento nel futuro del gaming. Puoi anche scegliere di pagare in 3 rate da 166,33 euro senza interessi. Il prezzo include l’IVA e il contributo RAEE.

La libreria di giochi senza limiti con accessori rende l’Xbox Series X il regalo di San Valentino perfetto

Con migliaia di titoli di quattro generazioni di Xbox e centinaia di giochi ottimizzati, l’Xbox Series X offre una varietà senza precedenti. La Smart Delivery Xbox garantisce che giocherai sempre alla versione migliore del tuo gioco, indipendentemente dalla console che usi. Inoltre, con Xbox Game Pass Ultimate (venduto separatamente), avrai accesso a una vasta selezione di giochi di alta qualità su console, PC e cloud.

Completa la tua esperienza di gioco con accessori come il Controller Wireless per Xbox, progettato per offrire precisione e comfort ottimali. Per aumentare lo spazio di archiviazione e sostenere le prestazioni dell’unità SSD interna, puoi considerare l’acquisto della scheda di espansione Seagate da 1 TB per Xbox Series X (venduta separatamente). Inoltre, puoi continuare a utilizzare i tuoi accessori di gioco Xbox One su Xbox Series X, inclusi controller e auricolari.

