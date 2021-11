Microsoft Store: tante offerte in occasione del Black Friday

Questo Black Friday sta portando con sé tantissime offerte e a queste si aggiungono quelle del Microsoft Store. Andiamo a vederle nel dettaglio

Questa è sicuramente la settimana più importante per chi decide di fare acquisti di qualsiasi tipo. In occasione del Black Friday tutte le società rilasciano le loro offerte per invogliare all’acquisto i vari utenti. Dopo aver visto quali sono le migliori offerte Xbox su Amazon, ecco che arrivano quelle relative al Microsoft Store. Tanti prodotti in sconto, dai vari Surface agli accessori per PC, passando per il pacchetto Office e tutto quello che riguarda il gaming.

Ecco tutte le offerte del Microsoft Store in occasione del Black Friday

Come detto in precedenza, le offerte riguardano un po’ tutto quello che è il pacchetto proposto da Microsoft, dai contenuti fisici fino a contenuti digitali. Fra i prodotti in offerta troviamo un bel po’ di Surface e più nello specifico:

Surface Pro 7+ : questo prodotto è ottimo per chi è orientato verso un prodotto versatile e potente ed è alla ricerca di un 2-in-1 adatto a ogni esigenza, con un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Lo si può acquistare con uno sconto del 29%. L’offerta comprende Surface Pro 7+ con configurazione Intel Core i5 da 128GB e sconti sulla Type Cover nera.

: questo prodotto è ottimo per chi è orientato verso un prodotto versatile e potente ed è alla ricerca di un 2-in-1 adatto a ogni esigenza, con un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. Lo si può acquistare con uno sconto del 29%. L’offerta comprende Surface Pro 7+ con configurazione Intel Core i5 da 128GB e sconti sulla Type Cover nera. Gamma Surface Pro 7 : l’intera gamma presenta sconti fino a 500 €. Fra questi spiccano le configurazioni Intel Core i7, in offerta a partire da soli 669€ invece di 919€.

: l’intera gamma presenta sconti fino a 500 €. Fra questi spiccano le configurazioni Intel Core i7, in offerta a partire da soli 669€ invece di 919€. Surface Laptop 4 : è l’alleato perfetto per distinguersi nelle videocall grazie alla videocamera in HD e microfoni Studio. Lo si può trovare in promozione a partire da soli 799€ invece di 959€. Nell’offerta sono incluse le configurazioni Intel Core i7 da 13.5 o 15 pollici, nei colori platino o nero.

: è l’alleato perfetto per distinguersi nelle videocall grazie alla videocamera in HD e microfoni Studio. Lo si può trovare in promozione a partire da soli 799€ invece di 959€. Nell’offerta sono incluse le configurazioni Intel Core i7 da 13.5 o 15 pollici, nei colori platino o nero. Surface Go 2 : questo device è pensato principalmente per svolgere attività quotidiane. È in offerta a partire da soli 299€ invece di 469€, con sconti fino al 37% sull’intera gamma. Offre una perfetta portabilità, con touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria espressamente progettata per seguire le giornate di tutta la famiglia.

: questo device è pensato principalmente per svolgere attività quotidiane. È in offerta a partire da soli 299€ invece di 469€, con sconti fino al 37% sull’intera gamma. Offre una perfetta portabilità, con touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria espressamente progettata per seguire le giornate di tutta la famiglia. Surface Laptop Go : è il modello più leggero della famiglia Surface e lo potrete acquistare con uno sconto del 27%. Il design elegante e la batteria a lunga durata lo rendono ideale per lo studio, ma anche per la vita di tutti i giorni.

: è il modello più leggero della famiglia Surface e lo potrete acquistare con uno sconto del 27%. Il design elegante e la batteria a lunga durata lo rendono ideale per lo studio, ma anche per la vita di tutti i giorni. Surface Book 3: il Surface più potente di sempre è in offerta in occasione del Black Friday, con ribassi fino a 690€ sulle configurazioni Intel Core i7. Questo device unisce velocità, grafica e gioco immersivo alla versatilità di un laptop, di un tablet e di uno studio portatile. Disponibile nelle versioni da 13,5″ o 15″, entrambe dotate di touchscreen ad alta risoluzione.

Tuttavia le offerte del Microsoft Store per questo Black Friday non finiscono di certo qui. Sullo store infatti potrete trovare fino al 30% di sconto sugli accessori per PC, ma anche uno sconto di ben 50 € sul pacchetto Office Home & Student 2021. Per gli amanti del gaming invece possiamo trovare il nuovissimo pacchetto Xbox Series S Fortnite & Rocket League che include per l’appunto la console con questi due videogiochi.

Inoltre, per chi volesse ampliare la propria libreria, sarà possibile acquistare i giochi in versione digitale con sconti che vanno fino al 50%. Tra i vari titoli scontati possiamo trovare Far Cry 6, Forza Horizon 4 e anche Back 4 Blood. Per chi invece avesse bisogno di qualche accessorio Xbox, la società propone una serie di sconti fino al 70% su una selezione di questi ultimi. Dulcis in fundo invece possiamo trovare il pacchetto che include tre mesi del Game Pass per PC a solo 1 €. Con questo pass si avrà accesso a oltre 100 giochi per PC di alta qualità, come i nuovissimi Forza Horizon 5 e Age of Empires IV.

Insomma, Microsoft di certo non si lascia sfuggire quest’occasione per cercare di fidelizzare ancora più utenti alla sua causa. Voi cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti le offerte di questo Black Friday, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!