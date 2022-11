Microsoft celebra il Natale con la tecnologia Surface

Come ogni anno, in vista del Natale, Microsoft propone una selezione di prodotti della famiglia Surface, perfetti per portare la tecnologia sotto l’albero, regali colorati e originali, per tutte le esigenze e per ogni budget

Surface Pro 9, il 2-in-1 più potente di sempre ora si tinge di nuove tonalità, un dono perfetto per tutti coloro che necessitano di un dispositivo potente e versatile. Dotato di processore Intel Core di 12a generazione, presenta uno schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitali Surface e, la tastiera Signature per Surface Pro, che rende possibile prendere appunti sempre e dovunque.

Non solo: grazie a Ink Focus di Microsoft OneNote e, alla nuova app GoodNotes per Windows 11, l’inchiostro digitale restituirà la sensazione di scrivere e disegnare su un vero foglio di carta. Disponibile in quattro colorazioni: Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta.

Prezzo: Surface Pro 9 è disponibile sullo Store e, presso i principali retailer a partire da € 1329. La configurazione con 5G è disponibile a partire da € 1569.

Surface Laptop 5: tutta l’eleganza in un dispositivo potente e performante

Microsoft Surface Laptop 5, è un laptop potente ed elegante, dotato di schermo touchscreen PixelSense, disponibile nel formato 13.5 e 15 pollici. Un alleato perfetto per il multitasking, costruito sulla piattaforma Intel Evo con Intel Core di 12a generazione.

La sua potenza è perfetta per il gaming, le app creative e i software professionali, per essere sempre performanti. Dotato di schermi HD, porta l’intrattenimento a un livello superiore con colori ultra vividi e immagini di altissima qualità grazie a Dolby Vision IQ 3. Disponibile in due colori: Platino e Grafite in metallo o con rifinitura in Alcantara.

Prezzo: Surface Laptop 5 è disponibile sul Microsoft Store e, presso i principali retailer a partire da € 1209.

Surface Laptop Go 2: perfetto per studenti e famiglie

Perfetto per svolgere facilmente ogni attività, dal lavoro al relax, Surface Laptop Go 2 è il device della famiglia Surface elegante e potente ma anche leggero e portatile, e si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni grazie al processore Intel Core i5 quad-core di 11a generazione, che lo rende altresì un perfetto alleato per lo studio.

Presenta un formato ultraportatile, con un display touch PixelSense da 12,4 pollici, fotocamera HD migliorata e, i doppi microfoni Studio Mics, che garantiscono una grafica e un suono ottimali durante le videochiamate. Disponibile nella colorazione Platinum.

Prezzo: Surface Laptop Go 2 è disponibile sul Microsoft Store e, presso i principali retailer a partire da € 679. In promozione a € 569 nel mese di dicembre.

Ocean Plastic Mouse: l’accessorio eco-friendly

Ecco il dono perfetto per chi, come Microsoft, ha a cuore la sostenibilità. Il guscio di questo mouse eco-friendly è infatti costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.

Prezzo: Ocean Plastic Mouse è disponibile presso il Microsoft Store e presso i principali retailer a € 27,99.

