Macchina per caffè De’ Longhi: OFFERTA MEDIAWOW in bianco

Mediaworld ci delizia sempre con delle nuove campagne di offerte che escono giorno dopo giorno: non solo potrete accedere all’offerta sulla macchina per caffè De’ Longhi color bianco opaco, ma con la campagna MEDIAWOW avrete anche il 15% di sconto in base alle spese!

Mediaworld si fa riconoscere ancora una volta, riprendendo la mossa di un mese fa di Unieuro sulla sua macchina per caffè. Infatti l’offerta di oggi è sulla macchina per caffè della De’ Longhi, una delle migliori aziende italiane che produce proprio nel settore del caffè, ma anche della cottura e della pulizia. Oggi però, con la campagna MEDIAWOW, potrete non solo accedere a un’offerta già di per sé davvero ottima, dove dovrete spendere solo 179,99 euro invece di 274,99 euro, ma avrete anche un 15% di sconto sulla spesa! Facendo un calcolo spenderete quindi all’incirca 150 euro! Così facendo avrete un risparmio totale di 120 euro! Non male, no? Per accedere all’offerta cliccate qui!

MEDIAWOW! sull’offerta per la macchina per caffè De’ Longhi

Questa macchina per caffè De’ Longhi ti offre esattamente lo stesso caffè che ti offrono in ogni bar, ma puoi averlo direttamente a casa tua. Infatti, questa macchina ha una pressione di 15 bar, una potenza tipica delle macchinette che si trova nei bar. C’è una tecnologia Thermoblock con la quale il caffè viene preparato bello caldo e pronto per essere gustato. Per azionare la macchina ci sono i comandi elettronici appositi, che sono molto semplici e intuitivi, include anche un nuovo cappuccinatore regolabile, per chi preferisce il cappuccino piuttosto che il caffè. Questa macchina include anche un portafiltro con dispositivo crema integrato per caffè in polvere e cialde,che rende la bevanda ancora più gustosa e cremosa. Ha anche un raccogli gocce regolabile in altezza, un serbatoio estraibile con una capienza da 1 litro. In aggiunta c’è anche un filtro dell’acqua opzionale e infine, per i più sbadati, la macchina si spegne in automatico dopo 9 minuti.

Se siete amanti del buon caffè e del cappuccino, allora dovete assolutamente approfittare dell’offerta sulla macchina per caffè De’ Longhi, disponibile in un elegantissimo e armonioso colore bianco opaco. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.