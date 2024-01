Macchina da caffè vintage 50’s della Smeg: OFFERTA EURONICS

Su Euronics è disponibile in offerta una macchina da caffè della smeg in pieno stile vintage anni 50 nella colorazione panna lucido, con design e produzione made in Italy

Siete amanti del caffè, ma allo stesso tempo anche del vintage? Siete nel posto giusto, allora! Infatti la Smeg ha iniziato la produzione di questa nuova macchina da caffè in pieno stile vintage anni 50, per gli appassionati non solo del caffè, ma anche del vintage. Questa nuova macchina da caffè ha infatti un design anni 50 molto accattivante, proposto in un elegante e semplice color panna lucido.

La produzione è completamente made in Italy, incluso il suo design rinnovato, queste sono le caratteristiche principali che rappresentano questo nuovo prodotto Smeg. Questa macchina si può tranquillamente aggregare alle offerte che offrono anche da Unieuro con la macchina da caffè De Longhi, questa macchina Smeg infatti a sua volta non delude in fatto di prestazioni, con anch’essa una pompa a 15 bar e una potenza di 1350 W che permette di godersi l’aroma intenso di un vero caffè espresso italiano e una cremosa e avvolgente crema di latte.

Gustarsi il caffè grazie alla macchina vintage Smeg in offerta

Oltre al look accattivante che regala alla casa un tocco di classe anni 50, questa macchina da caffè vintage della Smeg ha la grande aggiunta di avere un uso pratico, versatile e facile. Questa macchina ha infatti un pannello di controllo con un doppio menù che permette di scegliere fino a 4 funzioni di espresso in base alle proprie preferenze, dando così un’ampia scelta del tipo di caffè da godersi, permettendo così di soddisfare le richieste di tutti e di poter anche cambiare un po’ tra un giorno e l’altro. Ma le sorprese non finiscono qui!

Grazie alla lancia a vapore è possibile perfino creare con facilità una schiuma di latte ricca e cremosa, il che è l’ideale se volete farvi un cappuccino, latte macchiato o un flat white. Con la macchina ECF02, il vostro espresso sarà pronto in pochi secondi! La nuova macchina da caffè ECF02 è perfetta sia per il caffè macinato, sia per le cialde di carta, grazie al portafiltro in acciaio inossidabile.

Infine, il sistema di riscaldamento Thermoblock garantisce tempi di erogazione davvero brevi! Tra le altre funzioni, questa macchina avvisa anche quando il serbatoio dell’acqua è vuoto, quando c’è la decalcificazione, la temperatura del caffè è regolabile e c’è perfino l’impostazione della modalità stand by che va dai 10 minuti a un’ora, l’impostazione di temperatura di estrazione del caffè tra bassa/media/alta e l’impostazione dell’acqua utilizzata dolce/media/dura.

Grazie a questa macchina ECF02, potete godervi un buon caffè in perfetto stile anni 50! Le offerte su macchine per caffè, smartphone e gaming non finiscono qui! Continuate a seguirci su tuttotek.it per tante altre offerte, guide, news e aggiornamenti dal mondo dell’elettronica e tanto altro!