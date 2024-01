MacBook Air Apple: OFFERTA IMPERDIBILE da Mediaworld

Continua il TECH MANIA di Mediaworld per tutti gli amanti della tecnologia e non: oggi troviamo sul sito un’offerta sul MacBook Air della Apple, un MacBook che inganna la vista, infatti questo è un grande pc, ma dal peso davvero minimo

Le offerte dal mondo degli elettrodomestici e della tecnologia in generale non finiscono mai su Mediaworld, che continua a proporre offerte sui prodotti della Apple, come le Apple AirPods 3. Chiaramente Mediaworld stravede per l’azienda, creata dal leggendario Steve Jobs, tant’è che oggi ci propone un’offerta molto interessante sul MacBook Air della Apple, con uno schermo da 13 pollici ma molto leggero. Questo MacBook offre potenza e leggerezza allo stesso tempo. Clicca qui per accedere all’offerta!

L’offerta sul MacBook Air Apple: peso piccolo, schermo grande

Questo MacBook Air è riprogettato con un nuovissimo chip M2. Questo PC è molto sottile ed è avvolto da un robusto e resistente guscio in alluminio. Questo portatile è ideale per lavorare, giocare e creare, adatto sia ai programmatori che agli streamer di videogiochi. Con il macOS le app che usi vanno veloci come il vento, anche Microsoft 365 e molte altre app per iOS. Il portatile ha anche un plugin e 10.000 app ottimizzate per i chip Apple. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è il più grande e il più luminoso dei prodotti MacBook Air e supporta un miliardo di colori. Il testo è ultradefinito e le foto e i film sono molto vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli molto nitidi. Questo MacBook ha anche una videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array che ti permetteranno di fare videochiamate di alta qualità. Avrai anche un suono pieno e avvolgente grazie al sistema audio a quattro altoparlanti.

Per quanto riguarda la tastiera, la Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard, ma la particolarità è che è estremamente silenziosa. Il Touch ID ti permette di sbloccare subito lo schermo, inserire password e pagare i tuoi acquisti con un semplice tocco. Il trackpad Force Touch inoltre ti permette di lavorare con estrema precisione. Apple ha pensato anche a prevenire eventuali incidenti, infatti il connettore MagSafe magnetico si aggancia in un attimo, ma si sgancia all’istante se inciampi nel cavo, così il tuo MacBook non rischia di cadere rovinosamente per terra e rompersi. Ci sono anche due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi in poco tempo, o anche per usare un monitor a 6K.

Un PC davvero performante, leggero e sottile che previene ogni incidente e ti permette di lavorare e giocare senza limiti. Un’offerta che troviamo davvero interessante: ti consigliamo di approfittarne se cerchi un nuovo PC! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro.