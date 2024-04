MacBook Air 13 in un’imperdibile offerta Unieuro!

Questo è il momento migliore per acquistare un bel MacBook Air 13, che trovate in offerta su Unieuro con uno sconto di valutazione dell’usato in aggiunta allo sconto di base!

Volete da tempo un buon computer portatile, ma volete risparmiare? Siete nel posto giusto, allora. Proprio come è stato settimana scorsa per le offerte Mediaworld, ci sono tante offerte Unieuro con valutazione dell’usato inclusa. Se quindi cercate un nuovo laptop e volete il migliore, vi consigliamo ovviamente di affidarvi ciecamente a uno dei prodotti della Apple. Oggi, su Unieuro, infatti, trovate in offerta il MacBook Air 13 ad un prezzo già scontato di suo, ovvero 1.099 euro, e in più potete avere uno sconto della valutazione dell’usato fino a 300 euro. Facendo i conti, 1.099 euro meno 300 euro sono 799 euro, uno sconto molto difficile da trovare su un prodotto di tale qualità!

MacBook Air 13: un’offerta Unieuro facile da portare e ultrapotente

La prima cosa degna di nota da segnalare di questo portatile è la sua sottilità. Questo laptop è ultrasottile, molto facile da portare ovunque vi troviate e ovunque vogliate andare, questo dispositivo è molto comodo e leggero da portare in giro. Inoltre ha uno schermo che potete scegliere tra i 13 e i 15 pollici, in più potete anche scegliere tra 4 colori diversi: grigio siderale, galassia, mezzanotte e argento. Ha un display Liquid Retina, che rende tutte le immagini presenti su schermo ultrafluide e infine potete usarlo anche per un periodo di tempo molto prolungato, per ben 18 ore ininterrotte. Concludiamo dicendo che questo laptop è anche facile da imparare ad usare. anche se non avete mai utilizzato un MacBook prima d’ora. il dispositivo vi guiderà passo dopo passo.

Un’occasione imperdibile per comprare un nuovo computer portatile di alta qualità! Se ne state cercando uno, questa ci sembra la miglior opportunità. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro.