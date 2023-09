Mediaworld, con i suoi sconti “Back to School”, propone l’SSD esterno “Samsung T7 SHIELD” da 2TB in offerta a un prezzo davvero pazzesco

L’SSD esterno Samsung T7 SHIELD 2TB è l’archiviazione portatile definitiva per chi cerca prestazioni superiori e resistenza eccezionale. Questo SSD, al momento in offerta su Mediaworld, è progettato per affrontare le sfide più impegnative, garantendo allo stesso tempo un trasferimento rapido e sicuro dei tuoi dati.

L’SSD esterno di Samsung è irresistibile con quest’offerta

Una delle caratteristiche distintive di questo SSD è la sua resistenza straordinaria. Progettato per durare anche nelle condizioni ambientali più estreme, il T7 Shield è un compagno affidabile per coloro che lavorano in movimento. La sua velocità interna e il design robusto consentono di lavorare senza intoppi su progetti di ogni dimensione, inclusi complessi lavori di editing.

La velocità è fondamentale quando si tratta di gestire grandi file, e il T7 Shield non delude. Grazie alla tecnologia USB 3.2 di seconda generazione e alla connessione PCIe NVMe, puoi ottenere velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s. Ciò significa che puoi eseguire operazioni di editing direttamente dal drive con tempi di risposta rapidissimi.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità, e il T7 Shield è progettato con questo in mente. È certificato IP65, il che significa che è protetto da acqua e polvere, rendendolo adatto a varie situazioni, dall’uso in ufficio a quello all’aperto. Inoltre, la robusta scocca e la struttura in elastomero consentono di sopportare anche cadute da un’altezza fino a 3 metri.

Ora puoi approfittare dell’offerta speciale su Mediaworld e portare a casa l’SSD esterno Samsung T7 SHIELD 2TB al prezzo incredibilmente scontato di soli € 167,99, risparmiando notevolmente rispetto al prezzo originale di € 249,99. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua archiviazione e garantire la sicurezza dei tuoi dati.

