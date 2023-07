The Lord of the Rings: Gollum, offerta da “tessssoro” su Kinguin!

Gran parte del prezzo di The Lord of the Rings: Gollum si scioglie nella lava del Monte Fato, grazie all’offerta bollente di Kinguin!

Gli highlights della settimana portano sempre grandi sconti e l’offerta di oggi per quanto riguarda Kinguin abbrustolisce a dovere buona parte del prezzo di The Lord of the Rings: Gollum. Il titolo non ha riscosso tra critica e pubblico il plebiscito in cui gli sviluppatori avrebbero sperato, ma nel mondo videoludico ricopre comunque un ruolo di indiscussa importanza. Nel reame nebuloso dei titoli su licenza, sempre più curati, il gioco si è dimostrato sin dai primi trailer un ottimo showcase di quella che, ormai, da next-gen è diventata a tutti gli effetti current-gen. Se volete farvi un’idea di ciò su cui andrete a investire… molto meno del previsto, potete consultare comodamente il video qui sotto.

“Certo, padron Frodo, ecco in che consiste l’offerta di Kinguin su The Lord of the Rings: Gollum”

A discapito di quanto avete visto nel trailer qui sopra, oggi si parla della versione Steam del gioco. L’avventura, alla stesura dell’articolo, promette di essere vostra con uno sconto del 72%. In altre parole, il costo complessivo del titolo è fisso sui 13,79 euro. O almeno per ora: i costi di Kinguin tendono a fluttuare, quindi la percentuale potrebbe subire dei cambiamenti. Ad ogni modo, il codice che riceverete è compatibile con un profilo Steam europeo. Non vi resta altro che pensare se cogliere l’occasione al volo o meno… ma noi vi consiglieremmo di affrettarvi: non si sa mai quando il pinguino imperatore deciderà di cedere alla sua personalità meno generosa… sempre che ne abbia una, viste le grandi offerte che puntualmente costellano il sito!

Ora sta a voi dirci la vostra: contate di approfittarne? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale sul sito in sé!