LONGER LK5 PRO: sconto imperdibile per la stampante 3D

Quest’oggi andremo a vedere un imperdibile sconto che riguarda la stampante 3D LONGER LK5 PRO. Scopriamone tutti i dettagli

Le stampanti 3D sono un mezzo sempre più diffuso al giorno d’oggi. La loro utilità è indiscutibile in vari campi, basti pensare al settore medico e non solo. Sebbene possano essere usate in settori abbastanza importanti, il loro uso più comune può essere quello di creare dei piccoli oggetti con cui decorare casa e non solo. Se siete intenzionati ad acquistarne una, oggi vi proponiamo un importante sconto che riguarda la LONGER LK5 PRO, una stampante altamente funzionale e in grado di stampare oggetti alti fino a 40 cm.

Tutto quello che dovete sapere sullo sconto della stampante 3D LONGER LK5 PRO

Prima di addentrarci sui dettagli relativi allo sconto, conosciamo questa stampante 3D. Si tratta di una stampante preassemblata al 90%, in grado quindi di essere montata velocemente per risparmiare tempo utile. È dotata di dimensioni di stampa pari a 300 x 300 x 400 mm. Per una migliore qualità della stampa, gli ingegneri l’hanno dotata di due aste inclinate per mantenere l’asse z sempre nella posizione ottimale.

La LK5 PRO è integrata con 3 kit di chipset TMC2208 per gli assi X/Y/Z per una stampa silenziosa. Questo permetterà di ridurre al minimo il rumore del motore. Sviluppata con una scheda madre open source, sarà possibile effettuare delle piccole modifiche, aggiungendo altri pezzi opzionali come ad esempio BLTouch per il livellamento automatico o l’aggiornamento con la versione Marlin 2.X per il beta test.

È dotata di un monitor touch screen a colori da 4,3 pollici e integrata con un’interfaccia utente più intuitiva per una migliore interazione. Sulla base dove verranno stampati i nostri progetti troviamo un vetro con rivestimento ceramico che permetterà di staccare facilmente il nostro lavoro. A completare il tutto troviamo un tubo in teflon resistente alle alte temperature (circa 280°), in grado di fornire una qualità di stampa costante.

La LK5 PRO è attualmente già in sconto a soli 329,99 $ sul sito ufficiale LONGER invece di 389 $. Tuttavia, grazie al codice promozionale LK5PRO$30, potrete usufruire di un ulteriore sconto pari a 30 $, portando così il prezzo finale a 299,99 $. Cosa ne pensate di questa incredibile offerta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte relative all’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!