Logitech G920: il volante per PC e Xbox in offerta da MediaWorld

Nuova settimana, nuovo giro di sconti di MediaWorld che ci propone il volante Logitech G920 con una bella offerta. Vediamo i dettagli

Al giorno d’oggi avere una buona periferica equivale ad avere buone opportunità per dimostrare il proprio talento e, perché no, competere più equamente anche con chi è più bravo di noi. Avere una periferica top di gamma infatti ci permette, nel caso di un volante con pedaliera, effettuare curve in maniera più fluida e di accelerare o rallentare dosando bene l’apertura del gas o la forza frenante.

Tuttavia questi prodotti sono costosi e spesso si è costretti a rinunciare alla qualità pur di avere un prodotto leggermente più efficiente rispetto a un semplice pad. Oggi vi parleremo dell’offerta di MediaWorld riguardante il Logitech G920, un volante con pedaliera di tutto rispetto che è interessato da uno sconto del 40%.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul volante Logitech G920 in offerta da MediaWorld

G920 Driving Force è pensato per offrire un’esperienza quanto più realistica possibile. Grazie ai suoi due motori che generano un ritorno di forza importante, saremo in grado di sentire tutto quello che succede sotto le nostre gomme virtuali. Percepiremo i cambiamenti di del fondo stradale e ogni piccolo sbandamento in caso di sottosterzo o sovrasterzo.

Il volante consente di gestire la tensione delle azioni di gara ed è costruito per un’affidabilità che dura a lungo. I robusti cuscinetti a sfera in acciaio posti nell’asse del volante, insieme alle leve al volante e ai pedali in acciaio inossidabile, fanno di G920 un volante da corsa per lunghe distanze. È ricoperto in pelle di alta qualità cucita a mano, ha l’aspetto e la sensazione dei volanti a prestazioni elevate delle auto da corsa e offre un’esperienza più comoda e duratura.

Anche i pedali sono veramente sensibili ad ogni tocco, rendendo ancora più facile gestire la frenata e l’accelerazione in ogni occasione. Il pedale del freno non lineare in particolare, imita le prestazioni dei sistemi sensibili alla pressione per una frenata più accurata e reattiva. Questo volante con pedaliera inclusa sono disponibili adesso al prezzo scontato di 249,99 € invece di 419,99 €. Potete acquistare il Logitech G920 tramite questo link.

Cosa ne pensate di questo sconto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!