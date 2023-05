Logitech G29: volante da corsa in offerta al 40% da MediaWorld

Il volante da corsa Logitech G29 è interessato da un’offerta imperdibile pari al 40% da MediaWorld. Vediamo tutti i dettagli dello sconto

Nel corso degli anni, i giochi simulativi di corse hanno acquistato un realismo sempre più marcato, tanto da renderli quasi ingiocabili con i vari pad. Questo ha portato alla nascita dei vari simulatori, vere e proprie postazioni che permettono di vivere un’esperienza quasi del tutto realistica. Molto importante in questo senso è stata la nascita dei volanti da corsa, dei piccoli concentrati tecnologici che, nei casi più estremi, sono praticamente quelli utilizzati dai piloti di corsa durante le loro gare.

Sebbene questi ultimi siano dei prodotti veramente costosi, le varie società di gaming ne hanno creati alcuni che permettono di vivere una buona esperienza spendendo molto di meno. Oggi in particolare andremo a vedere il volante da corsa G29 di Logitech, un buon prodotto dotato di tanta qualità per chi è alle prime armi, e l’offerta di MediaWorld che lo riguarda.

Cosa dobbiamo sapere sull’offerta di MediaWorld sul volante da corsa G29 di Logitech

Questo particolare volante è pensato principalmente per i possessori di PlayStation. Che sia una PS5 o le più vecchiotte PS4 e PS 3, questa periferica permette di giocare comodamente tramite la tecnologia plug and play. Anche i possessori di PC però potranno sfruttare questo incredibile volante. Basterà installare l’apposito software della società svizzera per iniziare a guidare i vari bolidi presenti nei nostri videogiochi.

Grazie al Driving Force potrete sentire il ritorno di forza causato dallo sbandamento in caso di sovrasterzo o sottosterzo. Questo è possibile grazie ai due motori appositi che simulano in maniera realistica gli effetti di forza per poter reagire con precisione a ogni sollecitazione. Il G29 è costruito per un’affidabilità che dura a lungo. È dotato di solidi cuscinetti a sfera in acciaio posti nell’asse del volante, nonché di leve al volante e pedali in acciaio inossidabile. Il rivestimento in pelle cucita a mano di alta qualità permette di emulare i volanti da corsa a elevate prestazioni e offrire un’esperienza confortevole e duratura.

In dotazione insieme al volante vi è inoltre l’apposita pedaliera dotata dei tre pedali fondamentali: frizione, freno e acceleratore. Questi sono dotati poi di sistemi sensibili alla pressione, per emulare al meglio il feedback che si ha quando si guida. Come detto precedentemente, l’offerta di MediaWorld che riguarda il volante da corsa G29 di Logitech abbassa il costo del 40%, per un prezzo finale di 249,00 €. Chi fosse intenzionato ad acquistarlo lo può fare tramite questo link.

