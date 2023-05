Logitech G Pro: le cuffie da gaming in offerta da Euronics

Continuano gli sconti da Euronics che oggi ci presenta le cuffie da gaming Logitech G Pro con un’offerta davvero imperdibile. Vediamo i dettagli

Se nei giorni scorsi abbiamo visto delle ottime periferiche per quanto riguarda il lato volanti e mouse, oggi vi vogliamo parlare dell’importante offerta di Euronics riguardante le cuffie da gaming Pro di Logitech G. Avere una buona reattività in-game è sicuramente un’ottima cosa. In questo modo riusciremo a reagire istantaneamente a qualsiasi inconveniente che incontreremo durante la partita.

Tuttavia un altro fattore molto importante, specialmente nei giochi sparatutto dove i rumori dei passi sono fondamentali per individuare i nemici e garantirci un buon approccio allo scontro a fuoco, è l’audio. Avere un buon ritorno in cuffia di tutto quello che ci succede intorno ci garantirà una visione chiara di ogni singolo movimento degli avversari e non solo.

Cosa sapere riguardo le cuffie da gaming Logitech G Pro in offerta da Euronics

Questo headset è stato progettato con e per i professionisti di eSport. Forcelle in alluminio, fascia per la testa in acciaio, imbottiture per testa e orecchie in morbido memory foam e similpelle di alta qualità garantiscono la massima comodità durante le maratone di allenamento e le competizioni. I driver Pro-G da 50 mm offrono un audio incredibilmente preciso con una risposta ai bassi ottimizzata.

Le cuffie sono dotate anche di un microfono con braccio di livello professionale. Questo assicura comunicazioni vocali precise, così riuscirete a coordinarvi con la vostra squadra in maniera precisa e senza incomprensioni. La scheda d’audio USB della quale sono dotate le Logitech G Pro inoltre assicura l’elaborazione dettagliata dei segnali digitali, garantendo tutta la qualità possibile dell’audio di gioco.

Queste cuffie sono interessate da uno sconto del 30% che ne abbassa il prezzo a soli 69,90 € invece dei 99,90 € di listino. Potete acquistarle tramite il seguente link. Cosa ne pensate di queste cuffie da gaming? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo hardware e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!