L’offerta di Euronics sul Samsung Galaxy S23 è CLAMOROSA: il prezzo scende sotto i 700€

Sul sito di Euronics è comparsa una mega offerta sul Samsung Galaxy S23. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il Samsung Galaxy S23 si posiziona come uno smartphone Android di punta, consolidando la reputazione di Samsung nel fornire dispositivi di alta qualità. Disponibile in tre varianti – Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra – il telefono mantiene un design raffinato, con una cornice sottile e un retro curvo, presentato in quattro eleganti colori: nero, bianco, verde e oro rosa.

Il dispositivo vanta un display AMOLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva nitida e fluida. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, il Galaxy S23 offre prestazioni potenti, disponibili in varianti con 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione, garantendo una fluidità nelle operazioni e ampio spazio per applicazioni e file. Oggi il Samsung Galaxy S23 è in offerta sul sito di Euronics a 699€.

Grande offerta di Euronics sul Samsung Galaxy S23

Il reparto fotografico si distingue con una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera macro da 10 megapixel e una fotocamera frontale da 10 megapixel, offrendo versatilità nelle opzioni fotografiche. La batteria da 3.700 mAh assicura una lunga durata e supporta la ricarica rapida da 25 W e la ricarica wireless da 15 W, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto all’uso. Oggi il Samsung Galaxy S23 è in offerta sul sito di Euronics a 699€.

Con il sistema operativo Android 13, il Samsung Galaxy S23 offre un’esperienza software aggiornata e ricca di funzionalità. Questo smartphone si rivela ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile, con un display di alta qualità, una potente configurazione fotografica e una batteria affidabile. L’equilibrio tra estetica, prestazioni e innovazione tecnologica posiziona il Galaxy S23 come una scelta eccellente per gli utenti che cercano il meglio nel mondo degli smartphone di fascia alta.

Per ulteriori novità, offerte e aggiornamenti continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.