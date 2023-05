Like a Dragon: Ishin, Amazon fa un’offerta da non sottovalutare

Se siete interessati a Like a Dragon: Ishin, l’ultimo titolo di una delle più note saghe orientali, su Amazon potrete trovare un’offerta davvero ottima

I giochi della serie di Yakuza sono da sempre tra i titoli Sega di maggior successo e nel corso del tempo la loro popolarità è aumentata sempre di più. Yakuza: Like a Dragon, l’ultimo capitolo principale della saga, è riuscito ad avvicinare tantissimi nuovi giocatori al brand e ora molti di loro potrebbero essere interessati all’ultimo spinoff del Ryu Ga Gotoku Studio.

Lo scorso anno infatti è stato pubblicato Like a Dragon: Ishin, il remake di un titolo esclusiva giapponese ambientato verso la fine del periodo Edo. Il gioco è stato accolto molto bene sia dalla critica che dai videogiocatori ma, essendo uno spinoff, molti fan della serie potrebbero esserselo lasciato scappare. Per fortuna, se siete interessati a recuperare Like a Dragon: Ishin, in questi giorni potrete trovare su Amazon un’offerta davvero molto allettante.

Like a Dragon: Ishin in offerta su Amazon a quasi €20 in meno!

Se amate acquistare i giochi fisici e siete interessati alla saga di Yakuza allora adorerete l’ultima offerta di Amazon. Sul sito infatti è possibile trovare Like a Dragon: Ishin per PS4, PS5 oppure Xbox Series X scontato di oltre il 30%. In questo modo andrete a pagare il gioco solamente €40,98, spendendo così all’incirca €20 in meno. Se siete interessati al prodotto, in calce qui sotto potrete trovare l’offerta in questione:

