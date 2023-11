Lies of P: interessante offerta su Amazon in occasione del Black Friday!

In occasione del Black Friday 2023 Amazon propone un’interessante offerta anche su Lies of P: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

Incoronato come uno dei (se non il) miglior soulslike di questo 2023, ed uno dei più interessanti degli ultimi anni, Lies of P è nato dalla lunga gestazione ad opera di Neowiz Games e Round8 Studio. Pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S nel settembre di quest’anno, il gioco narra una rivisitazione della storia del Pinocchio di Collodi in chiave decisamente più noir. Se magari siete interessati a recuperarlo perché ve lo siete persi, sappiate che in occasione del Black Friday 2023 Amazon lo ripropone con un’offerta particolarmente interessante.

Lies of P in offerta su Amazon per il Black Friday 2023!

Trovate l’offerta dedicata a Lies of P per questo Black Friday 2023 proprio qua sotto. Con un sconto consistente e sicuramente interessante, del 25%, il testo del titolo di Neowiz Games si attesta ora a 44.97€. Niente male!

Lies of P Un action soulslike ispirato alla celeberrima fiaba di Pinocchio

Come già detto, Lies of P è liberamente ispirato al romanzo Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e narra la storia di Pinocchio, un burattino robotico che, a differenza di tutti gli altri suoi simili, è in grado di poter mentire agli esseri umani. Il gioco è un action in terza persona con una forte componente roguelike e un livello di difficoltà piuttosto elevato. È stato molto apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica (qui trovate la nostra recensione!), tanto da farlo arrivare alla cifra record di un milione di copie vendute in un solo mese.

