LG 50QNED826QB: televisione 4K in grande sconto da Unieuro

Unieuro ha recentemente messo in grande sconto una super televisione, parliamo del LG 50QNED826QB, scopriamo come approfittare dell’offerta

Il televisore LG 50QNED826QB è un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di visione di alta qualità. Questo modello è dotato di una tecnologia QNED, che combina i vantaggi delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell per offrire colori vivaci e dettagli nitidi. Inoltre, la risoluzione 4K garantisce immagini ultra definite, mentre il sistema audio Dolby Atmos offre un suono coinvolgente. Attualmente, il televisore è in offerta presso Unieuro, rappresentando un’opportunità conveniente per chi vuole acquistare un prodotto di alta gamma a un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche | LG 50QNED826QB in sconto

Questo modello combina le tecnologie Quantum Dot e NanoCell per offrire colori vividi e raffinati che superano quelli di un TV LED tradizionale. Grazie al potente processore α7 Gen 5 con AI, le immagini vengono ottimizzate e i dettagli migliorati, creando un’esperienza di visione straordinaria in 4K. Per i videogiocatori, il TV supporta il gameplay fino a 4K 120fps con funzionalità VRR e AMD FreeSync Premium, eliminando il tearing dell’immagine. Il sistema Smart TV webOS 22, con telecomando puntatore e accesso a diverse piattaforme di streaming, offre un’esperienza completa e intuitiva.

Il sistema Smart TV webOS 22, con telecomando puntatore, rende l’accesso ai contenuti e alle app intuitivo e veloce, offrendo una vasta gamma di servizi di streaming e la compatibilità con assistenti vocali come Google Assistant, Amazon Alexa e Apple AirPlay 2 e HomeKit.

Come approfittare dell’offerta | LG 50QNED826QB in sconto

In questo momento, è possibile approfittare dell’offerta da Unieuro che ha scontato il prodotto del 42%. In questo modo sarà possibile acquistare la TV a soli 549€ anziché 949€. Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

