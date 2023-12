L’espresso come al Bar con la Macchinetta per Caffè De’Longhi: OFFERTA PAZZESCA su Unieuro

Unieuro lancia una nuova promozione sul suo sito con consegna gratuita fino all’1 Gennaio e oggi, ad essere in offerta è la macchinetta per il Caffè De’Longhi Genio S

La nuova Genio S di De’Longhi e Nescafè Dolce Gusto offre un’esperienza nella preparazione del caffè assolutamente personalizzata con il suo design compatto che si adatta facilmente a ogni spazio della cucina. Leggera e compatta, questa macchina è la scelta ideale per chi cerca la massima versatilità senza rinunciare al gusto autentico del caffè. Dotata di una pompa a 15 bar, la Genio S garantisce risultati perfetti in tazza.

Questa pressione ottimale consente di creare espressi dal ricco aroma e dalla copertura cremosa color nocciola, trasformando ogni tazza in un’esperienza sensoriale unica. In occasione delle nuove promozioni di Unieuro, la macchinetta per il Caffè De’Longhi è in offerta a 69€, con un risparmio di ben 40€.

Macchinetta per il Caffè De’Longhi in mega offerta sul sito di Unieuro

La macchina presenta una funzionalità di spegnimento automatico che entra in azione dopo 1 minuto dall'erogazione dell'ultimo caffè. Questa caratteristica non solo contribuisce all'efficienza energetica, ma assicura anche la sicurezza, fornendo una soluzione senza preoccupazioni per gli appassionati di caffè che si affidano alla Genio S per soddisfare le loro esigenze quotidiane.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza, la Genio S ti permette di goderti le tue bevande fredde preferite. Il sistema a capsule contribuisce a conservare l’aroma del caffè appena macinato, sigillando ermeticamente le capsule con fogli di alluminio. Questo garantisce una freschezza e un sapore intensi in ogni tazza.

L’esperienza di caffè diventa così un momento personalizzato e indimenticabile, con la praticità di un design intelligente e compatto che si adatta a qualsiasi stile di vita. Per ulteriori offerte, aggiornamenti, notizie, guide e novità dal mondo della tecnologia e del web continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it. Ciao, e a presto e soprattutto… Buona pausa caffè!