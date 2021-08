Lenovo X9: le cuffiette Bluetooth in super sconto

Se siete alla ricerca di un paio di cuffiette Bluetooth, ma non volete spendere molto, questa offerta delle Lenovo X9 è quello che fa per voi

Al giorno d’oggi si trovano cuffie di ogni tipo. Da quelle per le video call di smart working a quelle da gaming, passando per le loro “cugine” senza fili fino a finire agli auricolari Bluetooth. Insomma, una grande varietà di scelta che sicuramente renderà felici tantissime persone. Ma come si potrebbe render felice ancora di più un acquirente? Sicuramente con un super sconto come quello che caratterizza queste Lenovo X9.

Lenovo X9 in super sconto su LightInTheBox

Prima di scoprire di quant’è lo sconto e come applicarlo, conosciamo queste piccole cuffiette Bluetooth. Si tratta di cuffiette in-ear dal design molto simile a quello degli AirPods. Queste sono in grado di fornirci circa 4 ore di musica ininterrotta. Ovviamente la durata è molto soggettiva poiché dipende anche dal volume che si decide di utilizzare. Con un Bluetooth 5.0 sono in grado di collegarsi praticamente a qualsiasi dispositivo e garantiscono delle buone prestazioni, soprattutto se vicine al device accoppiato.

Queste cuffiette sono caratterizzate da un peso di circa 3,3 g. Ciò garantisce un senso di leggerezza senza pari, facendoci quasi dimenticare della loro presenza. Sono dotate anche di comandi touch che permetteranno di svolgere svariate azioni, come ad esempio aumentare o diminuire il volume. A tutto questo si aggiunge una classificazione IPX4 che le rende completamente resistenti agli spruzzi d’acqua e quindi ottime anche per fare esercizio fisico.

Le Lenovo X9 sono presenti nelle due colorazioni Bianca e Nera al prezzo attuale di 18,68 € IVA inclusa sul sito. Tuttavia, utilizzando il codice LEX9 potrete usufruire di un ulteriore sconto del 49% che abbassa il prezzo definitivamente a 9,53 €. Le cuffiette sono acquistabili sulla pagina ufficiale dell’ecommerce. Cosa ne pensate di queste piccole cuffiette in sconto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!