Lenovo Tab Extreme: ora su Amazon in offerta straordinaria

Parte da oggi su Amazon la straodinaria offerta relativa al Lenovo Tab Extreme. Il tablet con display 14.5″ 3K, processore MediaTek Dimensity 9000 e una RAM da 12GB

Nel mare di offerte che si rinnovano ogni giorno su Amazon, per chi è alla ricerca di dispositivi mobili o di elettronica, quest’oggi partono tantissimi nuovi sconti! Vi segnaliamo infatti un incredibile offerta sul fantastico tablet Lenovo Tab Extreme, Caratterizzato da un display da 14.5″ 3K, processore MediaTek Dimensity 9000, sistema WI-FI 6E e una RAM da 12GB. E ancora, una memoria da 256GB, sistema operativo Android 13 e in ssclusiva su Amazon la Precision Pen 3. Questo tablet, in colorazione grigia, a da oggi disponibile su Amazon con uno sconto dell’8% a soli 1099,00 euro.

Lenovo Tab Extreme in offerta su Amazon: i dettagli

Tra le caratteristiche principali di questo dispositivo troviamo: il display touch da 14,5 pollici in tutta la sua magnificenza; con una risoluzione 3K mozzafiato di 3000 x 1876 pixel, tecnologia OLED per colori vividi e luminosità fino a 400 nits. Il processore MediaTek Dimensity 9000 con ben 8 core (uno Cortex-X2 @ 3,05 GHz, tre Cortex-A710 @ 2,85 GHz e quattro Cortex-A510 @ 1,8 GHz). Questo potente cuore pulsante assicura prestazioni di prim’ordine, offrendo un’esperienza di utilizzo ottimale per il vostro tablet.

Per prendere appunti o semplicemnete per disegnare, la spettacolare Lenovo Precision Pen 3 è inclusa nella scatola. Il tablet disponde di una memoria RAM LPDDR5x da 12 GB e lo spazio di archiviazione di 256 GB, il tutto racchiuso nella sua bellezza. Grazie al suo design eclettico, che combina una finitura opaca in alluminio e il vetro brillante, Lenovo Tab Extreme ha un look sensazionale. L’innovativa tastiera modulare opzionale offre il massimo comfort quando digiti, sia quando è poggiata sulle gambe che sulla scrivania. Inoltre, potrete espanderla facilmente utilizzando una scheda microSD fino a 1 TB, per avere tutto lo spazio di cui avete bisogno.

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta disponibile su Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).