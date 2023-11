Crolla 400€ il prezzo di Lenovo Ideapad 3 con la MAXI OFFERTA di Unieuro

Su Unieuro è presenta una maxi offerta che fa crollare di 400€ il prezzo del laptop Lenovo Ideapad 3. Scopriamo insieme i dettagli

Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook da 17 pollici è un potente laptop che combina prestazioni elevate e una generosa quantità di spazio di archiviazione, offrendo un’esperienza informatica completa e versatile. Questo laptop è alimentato da un processore Intel Core i7, una delle CPU più avanzate sul mercato, che garantisce una velocità di elaborazione eccezionale per gestire una vasta gamma di attività, tra cui la navigazione web, la produttività, il multitasking e persino il gaming leggero.

Con 8 GB di memoria RAM, il laptop assicura una gestione fluida delle applicazioni e delle operazioni, garantendo che l’utente possa passare facilmente da un’applicazione all’altra senza intoppi. Oggi il Lenovo Ideapad 3 è in offerta sul sito di Unieuro con uno sconto che farà scendere di ben 400€ il prezzo finale.

Offerta shock di Unieuro sull’Ideapad 3 di Lenovo

Il notebook è dotato di un’unità di archiviazione SSD da 512 GB, che offre spazio sufficiente per conservare documenti, file multimediali e software senza rallentamenti significativi, mentre fornisce un notevole aumento delle prestazioni rispetto agli HDD tradizionali.Il display da 17 pollici offre un’esperienza visiva straordinaria con una risoluzione nitida e colori vividi, ideale per la fruizione di contenuti multimediali, il lavoro creativo e l’intrattenimento.

La tastiera offre un’esperienza di digitazione confortevole, mentre il touchpad è preciso e reattivo per una navigazione agevole. Questo laptop IdeaPad 3 è leggero e facilmente trasportabile, offrendo una connettività completa con porte USB, HDMI e jack per le cuffie, oltre a una connessione Wi-Fi stabile. La batteria offre una durata decente, consentendo all’utente di utilizzare il laptop per diverse ore senza la necessità di una ricarica costante.

Per ulteriori offerte, notizie e aggiornamenti dal mondo della tecnologia continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it. Ciao, e a presto!