The Legend of Zelda: Link’s Awakening ottima offerta da Euronics!

Dalle Isole Celesti all’Isola Koholint, ecco l’offerta di Euronics per Link’s Awakening, uno dei The Legend of Zelda più sottovalutati!

Ogni tanto Nintendo si prende la sua rivalsa anche sul suolo italico, e nel bel mezzo della mania (più che comprensibile, come vedrete nella nostra recensione tra qualche giorno) per Tears of the Kingdom ecco che Euronics svela un’offerta vantaggiosa per The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Il gioco è disponibile infatti a prezzo scontato sul sito della grande catena di negozi. Un modo come un altro, questo, per riscoprire tramite il recente remake l’apripista (Game & Watch permettendo) della saga fantasy nel mondo delle console portatili. Vediamo di parlarne brevemente!

Un’offerta da sogno: lo sconto di Euronics su Link’s Awakening, uno dei più “strani” The Legend of Zelda

Per certi versi, The Legend of Zelda: Link’s Awakening ha rappresentato tanti punti di rottura con i canoni della serie, motivo per il quale l’offerta di Euronics può convincere i giocatori un po’ più scettici. All’uscita su Game Boy (e con la riedizione DX su Game Boy Color), il gioco traeva il suo DNA un po’ “pazzerello” dal misconosciuto Kaeru no Tame ni Kane wa Naru, o For the Frog the Bell Tolls (“per la rana suona la campana”) nella traduzione dei fan. Il gioco, origine del Principe di Sablé recentemente visto in Super Smash Bros. Ultimate, ha contribuito anche ai vari cameo da altri personaggi Nintendo, tra NPC e nemici.

Naturalmente, però, non sarete qui per vederci tergiversare con aneddoti e sentimentalismi. Nessun problema, tagliamo subito corto. Attualmente lo sconto del sito è del 16%, portando il prezzo del gioco dai consueti sessanta alla cara vecchia soglia dei 50 euro che abbiamo imparato a conoscere ai tempi del Game Boy Advance. In quanto al tempo a vostra disposizione per portarvi a casa una copia, salvo esaurimento scorte, avete poco più di una settimana di tempo. Il taglio temporaneo andrà infatti a scadere il 26 maggio. Ma con l’aggiunta di un editor di dungeon voluto espressamente da Shigeru Miyamoto, potrebbe valerne la pena!

Ora sta a voi dirci la vostra: approfitterete dello sconto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. E lo stesso vale, naturalmente, anche per le offerte di Euronics!