Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti M210B: super promo

Ha inizio la super promo di Lefant per l’aquisto del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini M210B. Il codice promozionale sarà disponibile fino al 31/07/2022

Lefant (qui per il sito) ha lanciato una super offerta sul suo Robot aspirapolvere Lavapavimenti mini che durerà fino al 31/07/2022. Sarà possibile acquistare questo mini robot ad un prezzo ridotto di euro 99,99 anziché al prezzo pieno di 199,99 euro. Questo grazie al codice promozionale HIKL478Z (36Euro off) + offerte promozionali Lefant. Ma ora vediamo il prodotto in tutti i suoi dettagli.

Dettagli tecnici del Lefant Robot Aspirapolvere lavapavimenti mini M210B

Questo Robot Aspirazione ha una potenza di 2000Pa, 3 modalità di pulizia, controllo tamite vari dispositivi (App/Alexa/Google). Ottimo per i peli degli animali domestici Tecnologia innovativa FreeMove2.0. Annullata la scheda di collisione meccanica, M210B utilizza l’eccellente sistema di rilevamento a 360 gradi per identificare e giudicare gli ostacoli sul percorso. Lefant M210B ha un diametro del corpo di soli 28 cm. Può entrare negli angoli che non sono facili da pulire, come il posto sotto il letto o il divano. Il che significa che M210B aumenta la copertura di pulizia. Questo è dotato di una batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh. La batteria ha un elevato fattore di sicurezza, basse perdite e può essere ricaricata e utilizzata ripetutamente e può funzionare ininterrottamente fino a 100 minuti.

Spazzola rimovibile

La spazzola del rullo inferiore viene rimossa e viene adottato il design della grande porta di aspirazione per pulire la polvere dei capelli e ridurre i problemi di pulizia dei capelli. L’efficienza di pulizia è vicina al 90%. Il corpo compatto con un grande contenitore per la polvere da 500 ml può contenere più rifiuti e ridurre il numero di vuoti. Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti M210B annulla il telecomando e può essere utilizzato con l‘APP lefant life. Sono disponibili 4 diverse modalità di pulizia tra cui scegliere per soddisfare le esigenze di pulizia dei diversi ambienti. Supporta anche il controllo vocale di Amazon Alexa.

Specifiche

Dimensioni prodotto: ‎28 x 28 x 7.6 cm; 2 Kg

Capacità: ‎0.5 Litri

Volume: ‎0.5 Litri

Classe di prestazione di pulizia su tappeti: ‎A

Rumorosità: ‎60 dB

Classe di re-emissione della polvere: ‎A

Autonomia: ‎1 ora e 40 minuti

Classe di prestazione di pulizia su pavimenti: A

Dispositivi compatibili: ‎APP Lefant/Alexa/Assistente Google

Caratteristiche speciali: ‎Hepa

Peso articolo: ‎2 kg

(in offerta su amazon.it) Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini,Aspirazione Potenza 2000Pa,3 Modalità di Pulizia,Controllo tamite App/Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici Aspirapolvere Robot M210B 【Tecnologia innovativa FreeMove2.0】: annullata la scheda di collisione meccanica, M210B utilizza il design integrato di tutto il corpo, l'eccellente sistema di rilevamento a 360 ° può identificare e giudicare gli ostacoli sul percorso, che risolvono efficacemente il problema del blocco del robot aspirapolvere.

E voi? Cosa ne pensate di questo Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti M210B? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).