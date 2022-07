Lefant M210B: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti in offerta per pochi giorni

Vi segnaliamo questa interessante offerta su Amazon del robot aspirapolvere Lefant M210B. Si tratta di un dispositivo con un’ottima potenza di aspirazione in grado anche di lavare il pavimento. Vediamo i dettagli

I robot aspirapolvere possono essere grandi alleati nelle pulizie domestiche perchè fanno risparmiare molto tempo. Certo non possono garantire una pulizia completa della casa, ma sicuramente meglio averlo che non averlo! Ancora meglio se in sconto di circa il 50% come questo robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210B!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210B: ottimo rapporto qualità prezzo

Prima di tutto vediamo brevemente le specifiche di questo dispositivo. Lefant M210B adotta l’innovativa tecnologia FreeMove 2.0. I bumper meccanici – che si attivano solo a collisione avvenuta – vengono sostituiti da un più sicuro rilevatore di prossimità laser che permette al robot di fermarsi prima di collidere con un ostacolo. Oltretutto gli garantisce una vista a 360 gradi.

Questo robot aspirapolvere è stato progettato per essere molto compatto. Misura appena 28 cm di diametro e un’altezza da terra di 7,6 cm. Questo gli permette di passare in zone molto angusta come sotto i tavoli e le sedie per una pulizia ancor più accurata. Nonostante le dimensioni compatte, abbiamo un serbatoio compatto da 500 ml.

La batteria al litio di Lefant M210B ha una capacità di 1800 mAh e garantisce circa 100 minuti di funzionamento continuo senza necessità di ricarica, sufficienti a pulire circa 100 mq. Quando scarico, il robot torna in modo autonomo alla base di ricarica. La potenza di 2000 Pa e il design ottimizzato della bocca di aspirazione permettono di ottenere un’efficienza del 90% per un pavimento praticamente perfetto. E se non dovesse bastare, possiamo anche applicare un panno umido per lavare il pavimento e disinfettare.

Il robot si controlla tramite l’app Lefant Life oppure con l’assistente vocale Amazon Alexa. Potete scegliere tra 4 modalità di pulizia: Pulizia Organizzata, da usare un aree libere abbastanza da ostacoli perché esegue dei movimenti regolari per coprire l’intera superficie; Pulizia Automatica da usare in ambienti più affollati perchè utilizza movimenti più casuali; Pulizia Bordi farà in modo che il robot segua i muri e si concentri sugli angoli: Pulizia a Punto Fisso per le aree con molti detriti perché si esegue un movimento rotativo.

Promozione

Fino alle ore 23:59 del 3 luglio 2022, potrete usufruire di una ghiotta promozione sul robot aspirapolvere Lefant M210B. Utilizzando il box qui sotto e inserendo il codice sconto “OTD6UYDG ” vedrete il prezzo scendere da 199,89 euro a soli 99,99 euro, un calo del 55%! Non perdere questa occasione! Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!