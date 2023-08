Le offerte di Asus per il Back to School sono già qui. Dal 4 agosto al 9 settembre sconti incredibili su Asus e-shop

L’azienda ASUS ha riservato una serie di offerte su tantissimi prodotti per il Back To School, che quest’anno inizierà in anticipo. Infatti, dal 4 agosto e fino al 9 settembre sarà possibile acquistare una serie di dispositivi a prezzo scontato: PC, monitor, e periferiche su ASUS e-shop.

Offerte ASUS per il Back to School: Vivobook, i compagni ideali per gli studenti

Questi notebook con uno stile accattivante vantano una serie funzionalità utili per semplificare le attività quotidiane. Il Vivobook 16X è disponibile a 549,00 € ed è pensato per gli studenti che sono alla ricerca di un notebook tuttofare.

Il display NanoEdge regala un’esperienza visiva brillante e immersiva, mentre il processore AMD Ryzen 7 5800H permette di svolgere carichi di lavoro anche impegnativi senza problemi.

Vivobook 16X (F1605ZA-MB296W) : disponibile al prezzo scontato di 549,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 549,00 € Vivobook 16X OLED (K3605ZC-N1156W) : disponibile al prezzo scontato di 1.299,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 1.299,00 € Vivobook Pro 16 (K6602ZC-KV124W): disponibile al prezzo scontato di 1.099,00 €

La serie Zenbook: per i creator alla ricerca di stile e potenzialità

Lo Zenbook S15 offre il massimo della portabilità: è spesso appena 14,9 mm e pesa solo 1,4 kg. Il processore AMD offre prestazioni senza compromessi; e il display IPS NanoEdge con una copertura del 100% della gamma colore sRGB permette di avere immagini vivide e dettagliate.

Zenbook 15 (UM3504DA-BN128W) : disponibile al prezzo scontato di 899,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 899,00 € Zenbook Flip (UP5302ZA-LX195W) : disponibile al prezzo scontato di 1.599,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 1.599,00 € Zenbook 14X (UX5400ZF-L7048W) : disponibile al prezzo scontato di 1.299,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 1.299,00 € Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU-P1036X): disponibile al prezzo scontato di 2.499,00 €

ASUS per il Back to School: ROG e TUF per gli appassionati di gaming

Per chi è alla ricerca di un notebook più orientato al gaming, ASUS offre diverse soluzioni pensate per la migliore esperienza di gioco. L’ASUS TUF Gaming F15 presenta un nuovo design che racchiude hardware pensato per immergerti subito nell’azione.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 è affiancata dal processore Intel Core i7-12700H e garantisce un gameplay davvero fluido sul display a 144Hz.

TUF GAMING F15 (FX507ZU4-LP040W) : disponibile al prezzo scontato di 1.299,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 1.299,00 € ROG Scar 16 (G634JZ-NM015W) : disponibile al prezzo scontato di 3.399,00 €

: disponibile al prezzo scontato di 3.399,00 € ROG Strix G17 (G713PI-LL005W): disponibile al prezzo scontato di 2.449,00 €

Un case per prestazioni sempre al top

ROG Z11 è uno chassis davvero premium, nel quale ogni caratteristica è stata progettata con attenzione all’utente per massimizzare l’utilità, la flessibilità e la connettività. Un tocco di stile è dato dall’illuminazione LED RGB personalizzabile mediante Aura Sync.

ROG Z11: disponibile al prezzo scontato di 219.90 €

Offerte ASUS Back to School: le motherboard ROG e ProArt ed i router

La ProArt B660-Creator D4 è una scheda madre solida, ricca ed affidabile. Progettata per soddisfare le esigenze di ogni content creator e sostenere le sfide più impegnative e i carichi di lavoro più intensi, come il rendering 3D e l’editing video 4K.

PROART B660-CREATOR D4 : disponibile al prezzo scontato di 219 €

: disponibile al prezzo scontato di 219 € ROG CROSSHAIR VIII IMPACT : disponibile al prezzo scontato di 379 €

: disponibile al prezzo scontato di 379 € ROG CROSSHAIR VIII FORMULA : disponibile al prezzo scontato di 595 €

: disponibile al prezzo scontato di 595 € ROG CROSSHAIR VIII EXTREME: disponibile al prezzo scontato di 799 €

Per chi ha bisogno di una connessione stabile e di un segnale WiFi potente e che arrivi in ogni angolo della casa, ZenWiFi CT8 White (2 nodi) è la soluzione perfetta. È un sistema mesh WiFi Tri-Band che offre un potente segnale con una velocità wireless totale di 3000 Mbps.

Tutto con una gestione davvero facile tramite ASUS Router App e con la possibilità di abbinare ZenWiFi ai router ASUS compatibili con AiMesh, per creare un sistema WiFi ancora più ampio e flessibile per tutta la casa.

ZenWiFi CT8 White (2 nodi) : disponibile al prezzo scontato di 209.90 €

: disponibile al prezzo scontato di 209.90 € RT-AC66U : disponibile al prezzo scontato di 229 €

: disponibile al prezzo scontato di 229 € RT-AX92U (2 nodi) : disponibile al prezzo scontato di 249.90 €

: disponibile al prezzo scontato di 249.90 € ROG Rapture GT-AX11000: disponibile al prezzo scontato di 399 €

Offerte ASUS Back to School: proiettori ASUS, il grande schermo, ovunque!

Il mini-proiettore wireless ASUS ZenBeam E2 è un prodotto in grado di ridefinire l’intrattenimento portatile. È dotato di una modalità automatica di proiezione verticale che consente agli utenti di cambiare l’orientamento del proiettore durante l’utilizzo. In modo da poter godere facilmente di una livestream o anche dei contenuti dai social media preferiti direttamente su uno schermo più grande.

ASUS ZenBeam E2 : disponibile al prezzo scontato di 329€

: disponibile al prezzo scontato di 329€ ZenBeam Latte L1 : disponibile al prezzo scontato di 399€

: disponibile al prezzo scontato di 399€ ProArt A1 LED : disponibile al prezzo scontato di 1399€

: disponibile al prezzo scontato di 1399€ ASUS H1 : disponibile al prezzo scontato di 1199€

: disponibile al prezzo scontato di 1199€ ASUS F1: disponibile al prezzo scontato di 779€

I monitor perfetti dai gamer …e non solo

Il monitor TUF Gaming VG328H1B è la scelta ideale per il gioco e l’intrattenimento. Dimensioni generose dello schermo, pannello curvo e frequenza di aggiornamento ultraveloce a 165Hz lo rendono ideale per gameplay davvero immersivi e coinvolgenti.

TUF Gaming VG328H1B : disponibile al prezzo scontato di 269€

: disponibile al prezzo scontato di 269€ TUF Gaming VG249Q1R : disponibile al prezzo scontato di 179€

: disponibile al prezzo scontato di 179€ TUF Gaming VG24VQE : disponibile al prezzo scontato di 199€

: disponibile al prezzo scontato di 199€ ASUS VY249HE : disponibile al prezzo scontato di 139€

: disponibile al prezzo scontato di 139€ ZenScreen OLED MQ13AH: disponibile al prezzo scontato di 429€

Lo storage per mettere in sicurezza tutti i propri dati

Per quanti vogliono espandere le capacità di archiviazione del proprio setup con un occhio alle prestazioni, lo chassis per SSD TUF Gaming A1 è l’accessorio perfetto! Robusto e resistente, è impermeabile e in grado di resistere agli urti, alle condizioni più estreme e ogni forma di sollecitazione per garantire massima sicurezza ai tuoi dati.

La connettività USB-C 3.2 Gen 2 consente velocità fino a 10 Gbps, con trasferimenti ultraveloci per i giochi, il backup di file di grandi dimensioni e i contenuti 4K.

TUF Gaming A1 : disponibile al prezzo scontato di 39.9 €

: disponibile al prezzo scontato di 39.9 € ROG Strix Arion S500 : disponibile al prezzo scontato di 99.9 €

: disponibile al prezzo scontato di 99.9 € ASUS ZenDrive U7M-Ultra-Slim Silver : disponibile al prezzo scontato di 42.9 €

: disponibile al prezzo scontato di 42.9 € ASUS ZenDrive U8M-Ultra-Slim Gold : disponibile al prezzo scontato di 39.9 €

: disponibile al prezzo scontato di 39.9 € ASUS SBW-06D2X-U – 6x Blu-Ray: disponibile al prezzo scontato di 109.9 €

Offerte ASUS Back to School: Serie Vivowatch

Per gli amanti della forma fisica e quanti vogliono tenere sotto controllo la propria salute, ASUS offre gli smartwatch della serie VivoWatch. Questi dispositivi, grazie all’applicazione ASUS HealthConnect, rendono possibile monitorare: la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, l’esercizio fisico, il sonno e una varietà di altri parametri in modo intuitivo e semplice.

L’esclusiva tecnologia ASUS HealthAI fornisce anche consigli personalizzati per una migliore gestione della propria salute basati sulla misurazione dei principali parametri e delle abitudini personali.

ASUS VivoWatch BP : disponibile al prezzo scontato di 119€

: disponibile al prezzo scontato di 119€ ASUS VivoWatch SP: disponibile al prezzo scontato di 229€

E voi? Cosa ne pensate di queste straordinarie offerte sui prodotti ASUS ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).