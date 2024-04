Le offerte di Aprile di Tineco

In previsione delle pulizie di primavera, Tineco ha creato offerte esclusive su Amazon per alcuni modelli selezionati di lavapavimenti, che aiuteranno gli utenti a pulire efficacemente le superfici di casa in vista della bella stagione

Un assortimento esclusivo per anticipare l’arrivo della primavera.

TINECO FLOOR ONE S5

Il TINECO FLOOR ONE S5 è un lavapavimenti intelligente progettato per rimuovere facilmente e velocemente ogni tipo di sporco, sia bagnato che asciutto, dal pavimento. Leggero e maneggevole, con una testina flessibile, pesa solo 4,5 kg e presenta un’impugnatura ergonomica. Dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor, riconosce e affronta efficacemente lo sporco fresco, incrostato e i residui vari, garantendo una pulizia completa. La batteria offre un’autonomia di 35 minuti, mentre i serbatoi separati per acqua pulita e sporca facilitano l’operazione. Grazie all’assistente vocale integrato e all’app di Tineco, è possibile monitorare le prestazioni di pulizia e ricevere promemoria di manutenzione.

Il TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dal 29 aprile al 5 maggio al prezzo scontato di 329€, rispetto al prezzo di listino di 389€.

TINECO FLOOR ONE S7 Combo

Il TINECO FLOOR ONE S7 Combo offre la versatilità di passare rapidamente dall’aspirapolvere alla lavapavimenti, con accessori inclusi per adattarsi a diverse aree e superfici. La tecnologia Tineco iLoop Smart Sensor regola automaticamente la potenza di aspirazione e pulizia in base al tipo di sporco, mentre la tecnologia MHCBS ricicla l’acqua per una pulizia efficiente. Con un display e promemoria vocali, l’uso è semplificato, mentre la lunga durata della batteria e la spazzola ZeroTangle rendono le pulizie più continue e agevoli. Il sistema autopulente lava e asciuga le spazzole, garantendo prestazioni ottimali.

Il TINECO FLOOR ONE S7 Combo è disponibile su Amazon dal 29 aprile al 5 maggio al prezzo scontato di 749€, anziché 899€.

Tineco FLOOR ONE S7 Combo Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata, Spazzola ZeroTangleTM, Pulizia a Doppio Bordo, Sicuro per Bambini e Animali Domestici Pulitore multifunzione intelligente 5 in 1: il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali, fornendo una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che gli aspirapolvere non riescono a gestire. Dotato della tecnologia lavapavimenti e aspirapolvere più all'avanguardia di sempre, affronta senza sforzo le macchie e i disordini di tutti i giorni.

TINECO iFLOOR 5 Breeze Complete

Il TINECO iFLOOR 5 Breeze Complete è la nuova aggiunta alla linea iFLOOR, che aspira e lava in un solo passaggio. Con un’autonomia migliorata fino a 35 minuti e un sistema a doppio serbatoio più grande, offre una pulizia efficace e duratura. La spazzola raggiunge gli spazi stretti e pulisce con precisione lungo i bordi e negli angoli.

In vendita su Amazon dal 22 al 28 aprile, è disponibile a un prezzo scontato di 249€, rispetto al prezzo originario di 299€.

(in offerta su amazon.it) Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia, Scopa Elettrica Design Leggero e Senza Fili Aspira e Lava in un Solo Passaggio - Pulisci lo sporco secco/umido e affronta facilmente disordini difficili e appiccicosi in un solo passaggio, senza la necessità di spazzare e poi lavare come nella pulizia tradizionale. Adatto per pavimenti duri sigillati versatili, tra cui legno, piastrelle, marmo, laminato.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).