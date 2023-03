Andiamo a vedere le migliori offerte disponibili su Unieuro per portarsi a casa prodotti eccezionali a prezzi fortemente scontati

Unieuro è uno dei principali rivenditori di elettronica in Italia, con una vasta selezione di prodotti che vanno dai dispositivi mobili ai grandi elettrodomestici. Una delle ragioni per cui gli acquirenti scelgono di acquistare da Unieuro sono le sue offerte esclusive e sconti competitivi. Ogni settimana, Unieuro pubblica sul suo sito web una vasta gamma di offerte su prodotti selezionati, che vanno dai migliori smartphone alle ultime tecnologie per la casa. Grazie alla sua vasta gamma di prodotti e alle offerte speciali, Unieuro è una destinazione popolare per chi cerca di risparmiare sui loro acquisti tecnologici. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori offerte disponibili su Unieuro.

I prodotti da scegliere | Migliori offerte Unieuro

Di seguito una lista dei prodotti che stanno godendo di uno sconto particolarmente invitante. Sono prodotti che coniugano perfettamente qualità e prezzo e che risultano decisamente imperdibili considerato l’attuale sconto.

Apple AirPods 2019

Le AirPods 2019 sono la seconda generazione di auricolari true wireless di Apple. Questa versione offre una migliore durata della batteria rispetto alla prima generazione, con fino a 5 ore di riproduzione continua e fino a 24 ore di autonomia con il case di ricarica incluso. Gli AirPods 2019 hanno anche una nuova funzionalità “Ehi Siri”, che permette di controllare la riproduzione della musica, inviare messaggi e fare chiamate con la voce. Inoltre, grazie al chip H1, le AirPods 2019 offrono una connessione più veloce e stabile con i dispositivi Apple, riducendo al minimo i ritardi nell’audio durante le chiamate e la riproduzione di musica.

In questo momento sono disponibili con il 25% di sconto che fanno crollare il prezzo da 159€ a soli 119€. Clicca qui per approfittare dell’offerta.

Samsung TV Crystal UHD 4K 50” (UE50AU7170)

Il Samsung TV Crystal UHD 4K 50″ UE50AU7170 è un televisore di alta qualità che offre un’esperienza di visione eccezionale. Grazie alla sua tecnologia Crystal UHD, il televisore è in grado di mostrare immagini nitide e dettagliate, con una risoluzione 4K. Il TV è dotato di un processore potente che consente di visualizzare anche i contenuti in streaming con una qualità eccellente. Inoltre, il Samsung TV Crystal UHD 4K 50″ UE50AU7170 è dotato di molte funzionalità smart, come il controllo vocale e l’accesso a una vasta gamma di app e contenuti online.

Dagli iniziali 599€ beneficia del 33% di sconto che fa abbassare il prezzo a soli 399€. Un’occasione sicuramente da non perdere, clicca qui per saperne di più.

Victus by HP 15-fb0014nl

L’HP 15-fb0014nl è un laptop di fascia medio/alta che offre buone prestazioni per un utilizzo quotidiano. Con un processore Ryzen 5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, questo laptop è in grado di gestire attività come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e la riproduzione di video senza problemi. Il display Full HD da 15,6 pollici offre immagini nitide e dettagliate, mentre l’unità SSD da 512 GB garantisce un rapido avvio e un’esperienza di utilizzo fluida. Inoltre, la batteria offre una durata molto longeva, il che lo rende un’ottima scelta per coloro che hanno bisogno di un laptop portatile per l’uso quotidiano e non solo.

Questo articolo gode del 36% di sconto che fa abbassare il prezzo dagli iniziali 1099€ agli attuali 699€. Approfitta subito dell’offerta cliccando qui.

Conclusioni | Migliori offerte Unieuro

Teniamo a sottolineare che, oltre lo sconto sul prodotto, è disponibile un’offerta con la quale riceverete un buono da 20€ ogni 100€ di spesa. Non c’è quindi momento migliore per approfittare di tutte queste offerte. Cosa ne pensate delle migliori offerte Unieuro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.