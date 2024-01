Lavatrice Beko in OFFERTA STARCLUB: Pulizia veloce ed efficace

Euronics pensa anche alla pulizia della casa, ce lo dimostra questa offerta sulla Lavatrice Beko con capacità di 9 kg, un’offerta dedicata sempre agli iscritti allo Star Club di Euronics, per i clienti più fedeli

Il catalogo di offerte Star Club di Euronics continua e pensa anche a renderci la vita più facile con degli ottimi elettrodomestici. Se è vero che, con l’iscrizione, possiamo acquistare la Smart TV Samsung 4K UHD da 55 pollici a soli 700 euro, possiamo dire che ha avuto la stessa cura per la lavatrice Beko in offerta a 399 euro invece di 639 euro. Con questa offerta abbiamo la possibilità di ottenere un risparmio di 240 euro. Con lo Star Club c’è tanta possibilità di mettere dei soldi da parte e allo stesso tempo attrezzarci con degli ottimi elettrodomestici per la casa. Puoi accedere all’offerta cliccando qui. Ora vediamo insieme le caratteristiche di questa lavatrice.

Offerta sulla lavatrice Beko: tanta capienza e tanta velocità

Con la nuova Tecnologia SteamCure, che rilascia a 60° un vapore che agisce a inizio o a fine ciclo a seconda delle tue preferenze, in modo tale da ottenere un bucato igienizzato, senza pieghe e senza macchie. Associandola al programma Hygiene+ elimini il 99,99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi. Qualsiasi tipo di macchia sia, caffè, salsa di pomodoro, cioccolato, salse, fondotinta o sangue, il Programma StainExpert la eliminerà, anzi, può eliminare fino a 24 tipi di macchie. Il Programma Xpress Super Short 14 Min ti permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. Pulire 2kg di vestiti insieme significa pulire insieme 20 magliette! Beko ha pensato anche a chi non sa stirare: con la funzione AntiCrease con tecnologia IonGuard il cestello gira a intervalli regolari alla fine del ciclo per far uscire dalla lavatrice i vestiti freschi e senza pieghe.

Non solo è efficace, ma questa lavatrice ti fa anche risparmiare tempo stirando al posto tuo. C’è forse qualcosa di meglio? Se stai cercando una nuova lavatrice, fossimo in te la compreremmo. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.