La PS5 slim è ora in offerta su Unieuro, prova ora la next gen!

La next gen è finalmente qui e ora la potete acquistare a un prezzo fattibile, ma soprattutto davvero conveniente e umano, su Unieuro trovate infatti l’offerta sulla PS5 slim, che vi permetterà finalmente di assaggiare il futuro del gaming

La next gen che è arrivata grazie a queste nuove console ci regala una nuova tecnologia che ci permette di immaginare quello che sarà il futuro dei videogames. Già, perché il futuro delle console la si vede proprio con la Sony, che lavora a stretto contatto con molti team di sviluppo di alto livello come la Naughty Dog che ha creato The Last Of Us, oppure la Santa Monica Studios che ha lavorato a God Of War. Ma il bello di giocare questi titoli è provarlo sentendo le sensazioni in gaming nelle proprie mani, tutto questo grazie alle funzionalità del Dualsense. Oggi la PS5 slim è in offerta a soli a 474,90 euro, che è un prezzo davvero conveniente, specie se pensiamo ai prezzi assurdi dei rivenditori al debutto della console. Per accedere all’offerta cliccate qui.

PS5 Slim in offerta per gli appassionati delle esclusive Sony

Perché diciamo che la PS5 è il futuro del gaming? Come dicevamo prima, il futuro lo si vede nel Dualsense. Questo controller da infatti un feedback in ogni azione che il personaggio compie nella scena. Che tu subisca un colpo, che cammini sull’asfalto o sull’erba, che tiri un colpo d’ascia con Kratos oppure oscilli con le ragnatele con Spider-Man, sentirai ogni cosa. Per di più, la console di per sé, la versione slim, ha una tecnologia all’avanguardia, che permette di giocare ai videogiochi a 60 FPS stabili, oltre ad avere molti più dettagli grazie al ray-tracing, che mostra effetti aggiuntivi come i riflessi negli specchi, nell’acqua, giochi di luce e ombra e tanto altro. Inoltre, puoi switchare tra le varie app senza chiuderne necessariamente una.

Se amate le esclusive Sony e avete sempre giocato con la PlayStation, non potete lasciarvi sfuggire l’offerta sulla PS5 Slim edition. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.